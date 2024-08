15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires recicla 1,5 tonelada de material reciclável

Durante os três fins de semana do 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, o evento conseguiu reciclar 1,5 tonelada de materiais descartados, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente. A ação foi coordenada pela CooperPires, Cooperativa de Catadores de Ribeirão Pires, que se encarregou de separar e destinar corretamente cada um dos resíduos gerados durante a festa.

Neste ano, o Festival do Chocolate foi marcado por uma importante novidade: a inclusão do selo Sustentável, que destacou a temática como uma de suas temáticas principais. A iniciativa não só contribuiu para reduzir o impacto ambiental, mas também envolveu e conscientizou os milhares de visitantes que passaram pelo Complexo Ayrton Senna, onde a festa foi realizada.

A CooperPires desempenhou papel crucial na logística de reciclagem do Festival. A cooperativa, formada por catadores da cidade, realizou a coleta, triagem e destinação correta de cada material descartado pelos frequentadores do evento. Entre os materiais reciclados estavam plásticos, papéis, metais e vidros, que foram encaminhados para reciclagem, evitando que fossem parar em aterros sanitários.

Além de sua atuação no Festival do Chocolate, a CooperPires é responsável pela coleta seletiva de resíduos em toda a cidade de Ribeirão Pires. Os moradores podem agendar a coleta através do aplicativo “Ribeirão Pires Digital”, uma ferramenta que facilita o acesso ao serviço e incentiva a prática da reciclagem no dia a dia.

A reciclagem foi uma das ações voltadas à sustentabilidade no 15º Festival do Chocolate. Dentro do evento, o Espaço ODS apresentou aos visitantes os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas). O projeto Condomel, de preservação a abelhas nativas sem ferrão, ganhou visibilidade na festa. Profissionais que atuaram no evento utilizaram credenciais feitas de papel semente. As lonas usadas na comunicação visual do evento também serão reaproveitadas.

Outra iniciativa foi a volta da feira de adoção de cães e gatos dentro do Festival. Equipes do Departamento de Proteção à Fauna da cidade, junto de protetores independentes, levaram, ainda, atividades de conscientização sobre proteção e bem-estar animal. Equipe da saúde realizou aplicação de vacinas anti rábicas.

A entrada para o 15º Festival do Chocolate foi solidária. Cada entrada foi trocada por 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.