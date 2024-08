15ª Feteps vai até dia 22 de agosto no Expo SP

Chegou a hora de um dos maiores eventos educacionais do Brasil voltados à inovação e ao empreendedorismo. A Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) começou nesta segunda-feira (19) e segue até quinta (22), no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital, apresentando ideias inovadoras para solucionar problemas que afetam a sociedade das mais diversas maneiras.

Abertura

A organização do evento ofereceu nesta segunda-feira um café da manhã para 400 convidados, entre representantes de empresas, startups, agências de aceleração de projetos, investidores e outros atores do ecossistema de inovação. Os portões foram abertos ao público às 14 horas. Para evitar filas, os interessados em visitar a mostra podem realizar o credenciamento gratuito pelo site do evento.

De acordo com o novo conceito da Feteps, a mostra de projetos é muito mais que uma feira de ciências. A ideia é promover um evento que irá aproximar estudantes de empresas e de possíveis investidores interessados em ideias inovadoras e novos produtos. Há, inclusive, um espaço especialmente reservado para rodadas de negócio.

“Esta é uma oportunidade de apresentar à sociedade o potencial criativo e empreendedor dos nossos alunos, que conseguem transformar boas ideias em produtos”, afirmou a Diretora Superintendente do Centro Paula Souza (CPS), no início desta manhã, antes de apresentar aos convidados as iniciativas e os números produzidos na instituição. “É importante mostrar as oportunidades que a educação profissional tecnológica, por meio do CPS, oferece aos setores produtivos”, pontuou a Coordenadora de Projetos do CPS, Ariane Francine Serafim, uma das organizadoras da feira.

A Vice-diretora Superintendente do CPS, Emilena Lorenzon apresentou na ocasião o CPS Carreiras, nova plataforma digital que aproxima alunos e egresso do mercado de trabalho. Às explanações da manhã fez coro o CEO da Connect Ambiente de Inovação Michelle Siqueira Cardoso, de Marília: “Às vezes, tudo o que uma ideia precisa é de uma oportunidade. Queremos ajudar os estudantes a transformar seus projetos em negócios reais”, reiterou.

Mostra de projetos

Em sua 15ª edição, a Feteps apresenta 132 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Pauls Souza (CPS). A mostra ainda conta com a participação de 20 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

Desenvolvidos em grupos formados por até três alunos, os projetos foram norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Nossa intenção é reforçar a característica dos alunos de Etecs e Fatecs de colocarem seu espírito empreendedor e conhecimento técnico a serviço da sociedade, pensando no bem comum aliado a novas tecnologias e ideias de negócios”, ressalta a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações) do CPS, Lucília Guerra.

Estrutura

Seguindo as tendências presentes em feiras e grandes eventos, os estandes da mostra contam com computadores e aparelhos de TV para que os jovens apresentem os detalhes de seus projetos a visitantes e avaliadores.

“Nosso objetivo é criar um ambiente onde todos possam compreender, de forma prática, a capacidade dos nossos estudantes de mobilizar competências e habilidades desenvolvidas durante os estudos, para criação de projetos que ofereçam soluções tangíveis para os desafios complexos do mundo, por meio de produtos e serviços inovadores”, relata Ariane Francine Serafim. “Além disso, o evento fomentará a empregabilidade dos nossos estudantes, proporcionando oportunidades de networking para professores, gestores e parceiros.”

No estande oficial do CPS é possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, em uma exposição fotográfica, além de departamentos e programas como a Inova CPS, com a Escola de Inovadores, o CPS Carreiras e a Unidade de Recursos Humanos (URH, entre outros. Os visitantes também terão acesso à Arena de Robótica, na qual serão disputadas competições, desafios e outras atrações.

“A Feteps dá visibilidade àquilo que ocorre dentro das nossas unidades, ressaltando as soluções apresentadas pelos alunos para um mundo que precisa de boas ideias”, avalia a Lucília Guerra. “É uma forma de prestarmos conta do bom serviço público oferecido à sociedade: uma educação de qualidade, transformadora e que provoca mobilidade social, preparando o jovem para o emprego e apoiando sua capacidade de empreender.”

Avaliação e premiação

Os projetos serão avaliados por uma comissão de mais de 70 jurados, que vão levar em conta critérios como criatividade, inovação, viabilidade econômica e sustentabilidade. Os autores dos cinco trabalhos mais bem avaliados ganharão celulares de última geração, notebooks e tablets.

Como chegar

Durante os quatro dias de evento, a organização vai oferecer transporte gratuito saindo da estação São Judas do Metrô (Linha 1, Azul). Lembrando que é importante realizar o credenciamento com antecedência no site do evento para evitar filas.

Serviço

15ª Feteps

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Capital

Datas: de 19 a 22 de agosto

Horários: dia 19, das 14 às 22 horas; 20 e 21, das 10 às 20 horas; e 22, das 10 às 15 horas

Credenciamento: pelo site do evento