157 prisões e bebê salvo: veja como foi a atuação das polícias de SP nas eleições municipais

As polícias Militar e Civil atuaram desde as primeiras horas deste domingo (6) para garantir a segurança durante as eleições nos mais de 1,4 mil locais de votação em todo o estado de São Paulo. A Polícia Militar esteve presente com 100% do seu efetivo e as delegacias permaneceram abertas com o reforço nas equipes, garantindo a segurança do processo eleitoral.

Até a noite de domingo (6), cerca de 157 pessoas foram detidas, 460 ocorrências cadastradas via 190 e 150 ocorrências apresentadas nos Distritos Policiais. Aproximadamente 140 ocorrências foram registradas por crimes eleitorais em todo o Estado.

Na capital, um bebê de 19 dias se engasgou em uma seção eleitoral, no Capão Redondo, e foi salvo por policiais militares que faziam a segurança do local. Ao todo, 12 pessoas foram presas por crimes eleitorais, seis na zona sul, quatro na zona oeste e dois na zona leste.

Grande São Paulo

Quarenta e cinco (45) casos foram registrados na Grande São Paulo. Entre eles, um homem foi preso por assédio em São Bernardo do Campo. Em Taboão da Serra, um homem que estava distribuindo propaganda eleitoral irregular foi socorrido ao hospital após sofrer uma convulsão durante a abordagem de guardas civis. Em Diadema, um policial militar ficou ferido após ser atropelado. O criminoso fugiu do local sem prestar socorro. O policial sofreu ferimentos leves na nuca e na perna e foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em Franco da Rocha, foram contabilizadas seis ocorrências, sendo três indiciados por compra de votos. Na delegacia, o trio pagou fiança e foi liberado. Outras sete pessoas, sendo uma mulher e seis homens, foram detidas por boca de urna. Com eles foram apreendidos diversos santinhos. Todos foram encaminhados para a delegacia, onde foram elaborados termos circunstanciados. Os casos foram atendidos por policiais civis que realizavam diligências nos locais.

Vale do Paraíba

Na região do Vale do Paraíba, 14 ocorrências foram registradas no Deinter 1, resultando em um homem preso em flagrante, 12 detidos e três investigados por crimes eleitorais. Em Ubatuba e Ilhabela, a Polícia Civil apreendeu objetos ligados à boca de urna, bem como uma quantia em dinheiro que foram encaminhados para a perícia. A Polícia Civil de Redenção da Serra investiga uma tentativa de homicídio contra dois homens, de 50 e 54 anos, ocorrida na madrugada deste domingo (6), na rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro, no bairro dos Leais II. Na ocasião, suspeitos atiraram contra o carro das vítimas, no entanto, ninguém ficou ferido.

Campinas

Na região de Campinas, 12 pessoas foram detidas por desobedecer as normas das eleições com a divulgação de propaganda de partidos políticos ou de candidatos: três em Paulínia; quatro no Parque Dom Pedro II, em Campinas; dois em Atibaia; um em Itupeva; um em Mogi Guaçu e um em Vinhedo. Em Mogi-Mirim, um candidato a vereador é investigado por boca de urna. E em Jundiaí, a Delegacia de Investigações Gerais da Cidade realizou uma ação visando cumprir mandado de busca e apreensão que apurava crime eleitoral praticado por uma candidata a vereadora do município. Na residência, os agentes localizaram 60 mil panfletos contendo fake news de outro candidato a prefeito. Foi lavrado um termo circunstanciado em face da investigada. As diligências prosseguem para identificar demais autores.

Ribeirão Preto

Na área de Ribeirão Preto, três ocorrências foram registradas, sendo dois homens e uma mulher, que são investigados por desobedecer as normas das eleições com a divulgação de propaganda eleitoral. Os fatos ocorreram em Jaboticabal, Aramina e Igarapava.

Baixada Santista

Já na região da Baixada Santista, foram dez registros, entre eles uma mulher, de 61 anos, detida por realizar propaganda eleitoral irregular, na Rua Oswaldo Cruz, no bairro Boqueirão, em Santos. A ação foi testemunhada por um delegado, de 63 anos. A autora foi flagrada distribuindo santinhos de candidatos a prefeito e vereador, contendo 105 santinhos. A Polícia Militar foi acionada e conduziu a suspeita à delegacia. O material apreendido foi encaminhado para perícia. O caso foi registrado como proibições no dia da eleição – propaganda de boca de urna, no 7º DP de Santos.

Sorocaba

Na região de Sorocaba, 16 ocorrências foram registradas, sendo seis em Avaré, quatro em Botucatu, três em Itapetininga, dois em Itapeva e um em Sorocaba. Dentre elas, 12 foram por boca de urna, duas por compra de votos, uma por divulgação de informação inverídica e uma por violação de sigilo de voto.

Presidente Prudente

Em Presidente Prudente e região, foram contabilizadas 20 ocorrências, sendo uma prisão em flagrante por compra de votos no município de Presidente Venceslau, uma tentativa de violação de sigilo do voto, em Rancharia, uma promoção de desordem aos trabalhos eleitorais em Adamantina, e as demais por boca de urna.

Piracicaba

Já na área de Piracicaba, quatro pessoas foram detidas. Duas mulheres de 51 e 53 anos e um homem, de 51, foram detidos por calúnia em propaganda eleitoral contra um candidato a prefeito, na madrugada deste domingo (6), na Rua Rio Branco, Centro de Nova Odessa. Um candidato a vereador foi detido durante a manhã por propaganda eleitoral irregular na Rua Machado de Assis, no Jardim Itamaraty, em Leme. Policiais civis o abordaram e apreenderam cerca de 100 panfletos no veículo do suspeito, que foi conduzido à delegacia e liberado após assinar um termo de compromisso.

Araçatuba

Na região do Deinter-10 (Araçatuba), foram quatro ocorrências registradas. Um candidato a prefeito, de 63 anos, foi agredido durante a tarde na Rua Carlos Beviláqua, na região central de Castilho. Já em Ilha Solteira, uma mulher, também de 63, foi presa em flagrante por violação de sigilo do voto após ser flagrada fotografando a cabine de votação. Ela foi conduzida à delegacia e liberada após assinatura de termo de compromisso.