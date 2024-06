150 mil pessoas curtiram a 37ª Festa Junina de Mauá nos três finais de semana

Ao som de muita música sertaneja e animação, a 37ª Festa Junina de Mauá chegou ao fim neste domingo. Um grande sucesso de público que levou 150 mil pessoas ao Paço Municipal, nas nove noites de evento. Além disso, uma grande demonstração de solidariedade, pois mais de 18 toneladas de alimentos foram doados. Tudo o que foi arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá, que fará a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade.

Além do palco, o local contou com parque de diversões, barracas de comidas típicas e bebidas, e tenda para fotos. Na última noite do principal festejo junino do Grande ABC subiram ao palco os artistas locais Erivelton Modesto, Roger e Rogério, além dos irmãos Edson & Hudson que fizeram o encerramento cantando grandes sucessos como “Foi Deus”, que dá nome à nova turnê, “Galera Coração”, “Azul”, “Porta-retrato”, “Deixa Eu Te Amar”. Lançamentos como “Dois Comprometidos”, clássicos sertanejos, entre os quais “Pagode em Brasília”, “Empreitada Perigosa”, “Telefone Mudo”, “As Andorinhas”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e a inesquecível “Galopeira”.

“É realmente um presente estar aqui. Mauá tem uma representatividade muito grande na nossa carreira. Encontramos pessoas que nos ajudaram muito, fãs que nos apoiam. É uma benção fazer esse show, ajudar o próximo. Quero agradecer a todos que se esforçaram nessa força-tarefa e quem fez a doação que com certeza vai ajudar muita gente”, comentou Edson. O seu irmão Hudson falou sobre o novo trabalho da dupla. “Talvez seja o maior show da nossa carreira, e vem do DVD que gravamos com várias participações, entre elas Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa e Murilo Huff. Trazemos nossos sucessos, cantamos canções dos nossos amigos, sempre pensando em trazer alegria para o público, com todo amor e dedicação”, finalizou.