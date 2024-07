1,5 tonelada de maconha em caminhão: motorista é preso pela 2ª vez por tráfico

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 1,5 tonelada de maconha em um caminhão no município de Martinópolis, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O motorista que, segundo a PM, possui passagem por tráfico de drogas, tentou esconder a droga em meio a uma carga de mangueiras na carroceria do veículo para fazer o transporte.

O suspeito trafegava pelo quilômetro 433 da rodovia Assis Chateaubriand, na quarta-feira (17), quando foi interceptado pela equipe do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Ao perceber a presença dos militares, o motorista tentou fugir. Ele foi acompanhado pelos policiais, que deram ordem de parada e conseguiram parar o caminhão. Logo em seguida, os agentes encontraram o entorpecente durante a vistoria no baú.

O homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial de Martinópolis.