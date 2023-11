140 delegados de SP são escolhidos para 4ª Conferência Nacional de Juventude em Brasília

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ), anunciou nesta quarta-feira (29/11) a lista dos 140 delegados do estado de São Paulo para 4ª Conferência Nacional de Juventude, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro de 2023, em Brasília.

A escolha dos delegados paulistas para a etapa nacional ocorreu durante a 4ª Conferência Estadual de Juventude, realizada na Estância Turística de Olímpia, nos dias 23 e 24 de novembro. Na ocasião, 121 delegados representantes da sociedade civil e do poder público foram eleitos na plenária geral. Além disso, 12 delegados da sociedade civil e do poder público foram indicados pelo Conselho Estadual da Juventude e sete pela Comissão Organizadora Estadual, entre eles dois PcDs e um indígena.

“A etapa estadual foi um sucesso com a participação de jovens de todas as regiões do estado de São Paulo. As várias propostas apresentadas nos grupos de trabalho serão encaminhadas para a edição nacional”, destaca o coordenador da CPJ, Juliano Borges.

Na Conferência Nacional de Juventude, os 140 representantes paulistas vão apresentar as propostas do estado de São Paulo em um amplo debate sobre os 12 eixos ligados diretamente ao tema: Cidadania, Participação Social e Política e Representação Juvenil; Educação; Profissionalização, Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde; Cultura; Comunicação e Liberdade de Expressão; Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; e Segurança Pública e Acesso à Justiça; e o Sistema Nacional de Juventude.

Confira a lista completa dos delegados eleitos por regiões e municípios do estado de São Paulo no link https://bit.ly/delegados-eleitos.