14 de junho marca o Dia Mundial do Doador de Sangue

O GSH Banco de Sangue fez a seguinte pergunta a alguns de seus doadores: “o que te motiva a doar sangue?”.

“A doação de sangue é uma via de mão dupla: transforma a vida de quem recebe e preenche a alma de quem doa. É um ato de amor e humanidade da pessoa que doa. Além disso, doar sangue, para mim, é construir um senso de humanidade e irmandade entre todos”, afirmou o doador Rodrigo Dantas da Silva.

De forma semelhante, respondeu a doadora Lívia Oliveira da Silva: “o que me motiva a fazer uma doação de sangue, é saber que uma pessoa está sendo salva. Eu posso doar voluntariamente e ajudar muitas pessoas”.

São voluntários como Rodrigo e Lívia, entre milhares pelo mundo, que estão sendo homenageados neste 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2004, em celebração ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 1% e 3% de sua população. No Brasil, a cada mil habitantes, 14 pessoas são doadoras, uma taxa de 1,4% de seus habitantes. Mesmo estando entre a faixa recomendada, esse número ainda é insuficiente para garantir o abastecimento regular aos hospitais, pois as demandas por hemocomponentes são crescentes.

Para enfatizar a importância desta data e promover o incentivo às doações, o GSH Banco de Sangue está conduzindo campanhas de conscientização relacionadas ao mês temático Junho Vermelho. Essas iniciativas estão sendo divulgadas em seus canais nas redes sociais, sob o mote “Quem salva em doação também salva com o coração”, trazendo mensagens como “Estenda o braço e compartilhe a vida” e “A esperança de cada um pulsa em você”.

Junho é um período tradicionalmente mais seco e propenso à propagação de vírus e doenças sazonais, o que, segundo a instituição dificulta a participação de muitos doadores habituais. “Por isso, é crucial um maior engajamento de pessoas dispostas a doar sangue durante esta época do ano”, enfatiza Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André.

A doadora Lívia faz a chamada: “que mais pessoas possam fazer uma doação de sangue ou de plaquetas. É super confiável e rápido, o atendimento do banco de sangue é inexplicável”. O doador Rodrigo complementa: “sempre fico ansioso pela próxima doação”.

Neste momento em que o Grupo GSH comemora 45 anos de fundação, o diretor-presidente da instituição, Dr. Carlos Delmonaco, enfatiza a importância da atuação do grupo, por meio de seus bancos de sangue, agências transfusionais e ambulatórios. “Nossos milhares de doadores, espalhados pelo país, são os responsáveis pela recuperação e manutenção da vida de centenas de milhares de pessoas. Por isso, neste Dia Mundial do Doador, nosso agradecimento e homenagem a esses verdadeiros heróis que ‘estendem seus braços para compartilhar vidas’”, diz Dr. Carlos Delmonaco.

A campanha de Junho Vermelho do Grupo GSH acontece por meio dos canais digitais da rede, trazendo ainda mensagens como “Estenda o braço e compartilhe a vida” e “A esperança de cada um pulsa em você”, seguindo com ações de incentivo à doação de sangue ao longo do mês.

GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar a partir de 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.