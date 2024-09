14 bilhões: Virginia Fonseca quebra recorde de engajamento com nascimento do terceiro filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca alcançou números impressionantes de engajamento com o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, no último dia 08 de setembro. Com mais de 120 milhões de views em menos de 24 horas da publicação do vídeo anunciando o nascimento, Virginia se consolida como uma das influenciadoras mais poderosas do Brasil.

A publicação do nascimento gerou mais de 500 mil comentários, e seus stories somaram mais de 14 milhões de visualizações, multiplicando por 6,5 vezes a média de engajamento do Instagram, que costuma ser de 4,7% da base de seguidores.

Nos últimos 30 dias, Virginia acumulou impressionantes 14 bilhões de visualizações em seus stories, superando todos os recordes anteriores. Para efeito de comparação, em 2018, o influenciador Carlinhos Maia bateu o recorde de 3 bilhões de views, mas Virginia conseguiu quadruplicar esse marco.

Com esse feito histórico, Virginia reafirma sua posição como uma das maiores influenciadoras digitais do país, gerando um impacto sem precedentes nas redes sociais.