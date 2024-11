13º salário é o primeiro passo para construir uma poupança familiar

Com a chegada do final do ano, muitos brasileiros já estão planejando como utilizar o tão esperado 13º salário. Este recurso adicional, que injeta bilhões na economia nacional, é uma grande oportunidade para poupar dinheiro e melhorar a saúde financeira.

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), cerca de 68 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades financeiras, sendo que 41% estão negativados devido a dívidas com altas taxas de juros. Este cenário reforça a importância de destinar parte do 13º para quitar débitos prioritários e, ao mesmo tempo, iniciar uma reserva de emergência.

“O 13º é um excelente ponto de partida para quem deseja construir uma base sólida em suas finanças, sem comprometer o orçamento familiar”, afirma Alexandre Damásio, presidente da CDL de São Caetano do Sul (SP).

Para quem deseja fazer do 13º salário um divisor de águas, a dica é começar mapeando despesas e organizando as finanças. “É fundamental que as pessoas conheçam suas receitas e gastos. Após essa fase, fica mais fácil decidir quanto do 13º será destinado a dívidas e quanto será guardado como reserva”, orienta Damásio.

Como construir uma poupança com o 13º?

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Caetano promove uma grande iniciativa para conscientizar a população sobre a importância da educação financeira e do consumo responsável. O Programa financeiramente idealizado em parceria com a Caixa Econômica Federal oferece ações que incluem trilhas de aprendizado, vídeos explicativos e dicas práticas enviadas por WhatsApp, buscando transformar a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Entre as principais estratégias apontadas pelo programa Financeiramente para poupar o 13º salário estão:

Priorizar o pagamento de dívidas com juros altos;

Reservar ao menos 20% para poupança;

Planejar o pagamento de dívidas fixas como matrícula escolar, impostos (IPVA e IPTU) ou contas sazonais;

Evitar gastos excessivos, avaliando o impacto no orçamento e a necessidade de compra;

Buscar aprender sobre planejamento financeiro e adotar hábitos que ajudem a gerenciar seu dinheiro de forma sustentável.

“Poupar é mais do que guardar dinheiro; é uma forma de se preparar para o futuro com tranquilidade. O 13º salário pode ser um marco nesse processo, e o programa Financeiramente oferece ferramentas práticas para que cada pessoa aprenda a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor”, explica Alexandre Damásio.