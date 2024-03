13º Festival de Fotografia de Tiradentes celebra a arte da imagem

O 13º Festival de Fotografia de Tiradentes vai movimentar as ruas históricas cidade mineira, entre os dias 6 e 10 de março. Serão cinco dias de programação intensa, gratuita e diversificada para celebrar a arte da fotografia por meio de imagens, reflexões, troca de experiências e aprendizados. A programação completa do evento está disponível no site oficial fotoempauta.com.br/festival2024.

Em 2024, por meio da temática a Terra, o Festival vai explorar nossa relação com o planeta e dele com os seres vivos, a partir do ponto de vista de artistas de diversas partes do Brasil e do mundo, todos unidos pela base fotográfica e pela preocupação com questões terrestres.

Eugenio Sávio, idealizador e diretor artístico do evento, explica que a proposta do festival “é sempre incentivar as pessoas para pensar sobre o mundo, sobre a vida e trabalhar essa experiência em termos de imagem. E, este ano, a questão da terra está totalmente conectada a tudo isso”.

Abertura Oficial

A programação tem início na quarta, dia 6 de março, às 18 horas, na Cerimônia de Abertura com a presença de curadores, idealizadores, convidados e colaboradores do festival no Centro Cultural Yves Alves (Rua Direita, 168, Centro Histórico) e abertura das exposições em outros 12 espaços da cidade.

A série de palestras no Centro Cultural Yves Alves prossegue até domingo dia 10. As atividades são gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia, apenas sujeitas a limitação do espaço. As senhas para a participação serão distribuídas uma hora antes do início dos debates e os eventos do Centro Cultural também serão transmitidos ao vivo no pátio do espaço.

Palestras

A programação de palestras da quinta, dia 7, tem início às 16 horas, com “Utopias Fotográficas: novas verdades e a desmaterialização da Fotografia”. Ancorado em seu recente livro, “Utopia”, o fotógrafo Lucas Lenci propõe uma reflexão sobre a evolução da produção de imagens, desde suas origens até o atual emprego da Inteligência Artificial.

Em seguida, às 18 horas, é a vez do debate “Quantos autores tem um livro?”. Um fotolivro não é a reprodução mecânica de uma série de imagens selecionadas pelo fotógrafo. Embora criado a várias mãos, o livro de fotograria tem sua própria lógica, sua própria sintaxe visual. É um ser autônomo. Edu Simões, João Farkas, Kiko Farkas e Rogério Reis discutem suas experiências fotografando, editando e desenhando livros, especialmente a Coleção de Fotografia Brasileira do Instituto Olga Kos.

E para encerrar as discussões do dia, às 20 horas, os curadores João Castilho e Pedro David falam sobre o processo de composição da exposição “Eztetyka da Terra”, que reúne obras de 13 artistas de diversas partes do Brasil e do mundo, como Suíça, Argentina e Equador, e aborda questões voltadas aos agenciamentos terrestres e às formas como a Terra tem sido ocupada.

Na sexta, dia 8, o debate “Territórios Fotográficos: Dinâmicas Culturais entre o Brasil e a França” dá início às reflexões, às 14 horas. Erika Negrel apresenta o Réseau Diagonal, uma rede que conecta espaços, instituições em diversos territórios fotográficos na França. Ela conversa com Gláucia Nogueira, da Associação Iandé, sobre as possibilidades de difusão e criação de oportunidades de parcerias que valorizem a circulação da fotografia entre o Brasil e a França.

Logo após, às 16 horas, “Água viva e rios rompantes: a fotografia entre o testemunho e a imaginação”, é o tema do debate mediado por Anna Karina Bartolomeu e Eduardo Queiroga. No encontro, Bárbara Lissa e Maria Vaz, do duo Paisagens Móveis, e Paula Huven conversam sobre suas produções e pesquisas em artes visuais. Serão abordadas ainda as potencialidades da prática artística associada à pesquisa acadêmica e as particularidades de um pensamento que se produz com as imagens.

“Arquivos e adoções de fotografias” encerra a programação reflexiva da sexta, às 18 horas. As artistas da exposição “Ruínas de arquivos, Reversos de histórias” – Juliana Jacyntho, Elaine Pessoa, Thelma Penteado, Fernanda Klee, Heloisa Ramalho e Valéria Mendonça e do coletivo DESarquivos – Madame Pagu, Nayara Rangel, Ulla von Czékus e Vania Viana conversam com a pesquisadora e curadora Fabiana Bruno, uma das idealizadoras e coordenadora do Arquivo ACHO (Arquivo Coleção de Histórias Ordinárias). A discussão abordará os processos de adoção e (re) criação vinculados à reciclagem de fotografias “órfãs” em busca de uma contra-memória de arquivos.

No sábado, dia 9, os debates começam às 12 horas, com “Poéticas da Floresta”. Os fotógrafos Renato Soares e Piratá Waurá se encontram na linguagem fotográfica e constroem uma poética estreitamente ligada à floresta e aos povos do Território Indígena do Xingu, um mundo onde as pessoas estão entrelaçadas aos múltiplos elementos da Terra.

Em seguida, às 14 horas, será realizada a Mesa ZUM. Em “Hora Grande”, publicada na edição impressa da revista ZUM #25, editada pelo Instituto Moreira Salles, as colagens da artista Gê Viana partem de arquivos fotográficos para reimaginar a vida nos quilombos e os modos de existência atropelados pela marcha do progresso na região de Alcântara, no Maranhão.

A programação reflexiva continua às 16 horas, com a palestra “O corpo como Arquivo”. O artista Eustáquio Neves e a curadora Daniele Queiroz conversam sobre a produção contemporânea de imagens a partir de arquivos, partindo da ideia do corpo como arquivo primeiro e primordial.

E a palestra “Retratistas do Morro” encerra a programação de debates do 13º Festival de Fotografia, às 18 horas. Os fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes, com mediação de Guilherme Cunha, idealizador do projeto Retratistas do Morro, discutem as historicidades das imagens, vivências comunitárias e a importância da preservação da memória nas comunidades para a construção de uma nova narrativa brasileira.

Para garantir a inclusão e a diversidade nas discussões, o festival dispõe de uma tradutora de libras para as palestras. Para agendamentos de visitas de pessoas ou grupos com algum tipo de deficiência, e para solicitar acessibilidade, inclusive audiodescrição para os debates, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail fototiradentes@gmail.com.

Projeções

Para promover o encontro da fotografia, com o som, com a praça e com o público, as projeções serão realizadas nas noites de sexta, 8 de março, e sábado, dia 9, no Largo das Forras, a partir das 20 horas. Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para outro local.

“Impermanências do visível” – Projeção fruto de uma chamada aberta a estudantes, servidores e participantes de projetos de extensão e pesquisa da UFMG. A Comissão Curadora foi formada por Anna Karina Bartolomeu, Eduardo Queiroga e Marcelo Drummond. Serão apresentadas obras de André Ferreira Carneiro; Beatriz Pessoa; Carlos Henrique Rezende Falci; Cia da Hebe, Tika Tiritilli, Mônica Sucupira, João Barim; Daniel Borges, Maria Eduarda Espindula Marques, Matheus Arcanjo e Livia Radane; Daniel Pettersen; Equipe do Espaço Arteducação FaE/UFMG; Fernando Costaa; Gabriel Lauriano; Gustavo Franca; Gustavo Rizzo; Isabela Santos; Jeanne O. Santos; Juliana Sarti; Mariana Laterza; Marília Lima; Rogerio D. Pateo; Victória Sofia; Vit Leão e Yurika Morais.

O 13º Festival de Fotografia de Tiradentes lançou a convocatória “Diálogos da Terra” que reuniu trabalhos das mais diversas vertentes (documentais, imagens pessoais e poéticas) refletindo sobre o tema. Nessa conversa fotográfica, as obras dos autores se entrelaçam na sua diversidade para criar novas conexões visuais. A seleção teve curadoria de Glaucia Nogueira e Mônica Maia. A apresentação das obras foi editada por Bruno Magalhães e terá trilha sonora original, tocada ao vivo, por Marcos Souza e convidados.

Mostra de Portfólios 2024

Vinte autores foram selecionados pela comissão de avaliação formada por Maíra Gamarra e Paulo Marcos de Mendonça Lima e terão um espaço para apresentar seu trabalho em Tiradentes. É uma espécie de leitura de portfólios, onde quem faz a leitura é o público em geral. A atividade será realizada no sábado, dia 9, das 11 às 18 horas, na Vila Foto em Pauta (Rua Santíssima Trindade, 92).

Os artistas selecionados são: Adrián F.S., Ana Sabiá, Andressa CE., Aziza Eduarda, Benedito Ferreira, Bruno Claro, Camila Svenson, Dalila Coelho, Erick Peres, Gabz 404, Henrique Fujikawa, Karla Melani, Luiz Cardoso, Madelaine Ekserciyan, Malu Teodoro, Nanda Rocha, Maria Vaz, Marina Feldhues, Rogério Vieira e Tayná Uràz.

Exposições

A programação do 13º Festival de Fotografia de Tiradentes promoverá ainda 22 exposições em 13 espaços da cidade: Centro Cultural Yves Alves, Largo das Forras, Museu de Sant’Ana, IPHAN, Centro Cultural Aimorés, Quatro Cantos Espaço Cultural, Vila Foto em Pauta, Teatro Casa de Boneco, Instituto Rouanet, Plano B, Museu Padre Toledo, Taberna d’Omar e Galeria Birot Zucco.

Nas exposições, os visitantes poderão conferir imagens de cidades, de natureza, de conflitos, de meios de transporte, de pessoas, de famílias, do universo feminino, entre outros temas. Diversas mostras contarão com visitas guiadas ou bate-papo com os curadores. Algumas delas poderão ser vistas até o fim de março. A programação completa das exposições está disponível no site oficial do evento.

Lançamento de fotolivros

Em 2024, o Festival de Fotografia de Tiradentes realizará o lançamento de 52 livros de fotografia, nos dias 8 e 9 de março, a partir das 19 horas, na Vila Foto em Pauta. Povos originários, relações com as cidades e com a natureza, expressões culturais de diferentes povos e localidades e infância, estão entre os temas das publicações. A relação completa das obras, com sinopse e imagens está disponível no site oficial do evento, onde os livros também podem ser adquiridos.

13º Festival de Fotografia de Tiradentes

O Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta chega à sua décima terceira edição entre os dias 6 e 10 de março de 2024, na cidade histórica mineira. A programação completa está disponível no link http://fotoempauta.com.br/festival2024/. Acompanhe as novidades sobre o evento pelo perfil do Foto em Pauta no Instagram – https://www.instagram.com/fotoempauta/.

O 13º Festival de Fotografia de Tiradentes é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da CBMM, do Itaú e da Rede.