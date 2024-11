13ª edição do Projeto Flashback na Praça atrai mais de 6 mil pessoas na Vila do Doce

A Praça Central Vila do Doce, em Ribeirão Pires, foi palco no último domingo (24) da 13ª edição do Projeto Flashback na Praça. O evento reuniu mais de 6 mil pessoas em dia de muita música, ações solidárias e celebrações culturais. Apoiado pela Prefeitura de Ribeirão Pires a iniciativa reafirma seu sucesso como um dos maiores encontros da região.

O evento contou com uma seleção especial de DJs renomados da região, como Katatau, Lucas Monteiro, Daniel Bareta, Márcio Parra, Jeff Borges, Ricardinho Ricca, Jeff Slade e Ralbert Sória. Os profissionais garantiram trilha sonora nostálgica, resgatando clássicos que marcaram épocas e emocionaram o público presente. Além disso, o formato ao ar livre e o clima ameno contribuíram para que o evento se tornasse ainda mais especial.

A 13ª edição do Projeto Flashback também integrou as atividades da Semana da Consciência Negra, com uma programação voltada à valorização da diversidade e à inclusão. Destacando a importância de reforçar o respeito às diferenças por meio da arte e da música, promovendo reflexão e conscientização sobre temas sociais relevantes.

Os participantes também foram incentivados a levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets. As doações arrecadadas serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade da cidade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade e animais necessitados.

Com uma programação que agradou a todas as faixas etárias e um forte engajamento do público, o Projeto Flashback na Praça segue como um marco no calendário cultural de Ribeirão Pires, mostrando que é possível aliar diversão e responsabilidade social em um só evento.