12º Rio Santos Bossa Fest encerra neste final de semana 

O Rio Santos Bossa Fest que encerra a 12ª edição neste fim de semana, terá novos locais de apresentação devido à previsão de chuvas. No sábado (1º), a festividade acontecerá na Casa Leone, espaço de eventos localizado no bairro do Valongo. Já no domingo (2), a folia será no Centro de Cultura Patrícia Galvão, integrado ao Teatro Municipal Braz Cubas, no bairro Vila Mathias. O festival, que celebra o aniversário do Porto de Santos como parte do 6º Festival Porto Cidade, promete unir e MPB, jazz e samba em grande estilo. As apresentações seguem gratuitas durante o evento.

Nesta sexta-feira (31), a Pinacoteca Benedicto Calixto receberá os Clássicos na Bossa e MPB na Bossa, com Cida Duarte e Vitor Rodrigues, voz e piano, às 18h. A artista se destaca pela versatilidade e ampla extensão de voz que caminha entre a música popular brasileira e a erudita. Já o músico, que domina o instrumento desde os 8 anos, é referência no piano e já se apresentou em grandes palcos da Baixada Santista.

O Filó Machado Trio encantará o tradicional casarão branco às 19h, com canções que homenageiam grandes compositores como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Filó Machado e Felipe Machado, serão acompanhados por um pianista convidado.

No sábado (1º), a Nova Bossa toma conta do espaço de eventos Casa Leone com apresentações que prometem emocionar a todos. O público poderá conferir o Samba Jazz na Bossa, com a Camerata de Violões e o Coral do Projeto Esculpir que encantam os espectadores a partir das 16h, seguido pelo Bossa Brazillis Trio, composto por Giba Estebez no piano, Victor Riccelli na bateria e Airton Fernandes no contrabaixo, que interpretarão grandes sucessos dos tradicionais trios famosos nos anos 60, às 17h.

O festival se encerra no domingo (2), no Centro de Cultura Patrícia Galvão, integrado ao Teatro Municipal Braz Cubas, marcando as comemorações do aniversário do Porto de Santos, como parte do 6º Festival Porto Cidade, com o Samba na Bossa – Carnaval na Bossa. A festa começará às 15h com o grupo Feitiço, formado pelos irmãos Luizinho e Sandro, trazendo a união do samba tradicional com os clássicos da bossa nova, seguido pelo Bloco Unidos do Swing, o coletivo cultural reconhecido no país por mesclar música, dança e circo com uma proposta estética acústica e interativa, às 17h. O festival será encerrado com um grande cortejo de confraternização entre público e os artistas.

Para Cássio Laranja, produtor musical do festival, a iniciativa de levar o gênero musical para as ruas e conectar a nova geração reflete o esforço do festival em aproximar a tradição da música brasileira de um público jovem e plural, em um ambiente acessível e dinâmico. “Queremos mostrar a Bossa Nova como uma linguagem que se reinventa e dialoga com outras influências, trazendo para as ruas a energia do gênero e integrando as novas gerações ao seu ritmo”, afirma Cássio Laranja.

A 12ª edição do Rio Santos Bossa Fest, evento oficial do 6º Festival Porto Cidade, patrocinado pela Autoridade Portuária de Santos, entidade vinculada ao Governo Federal, se afirma como um dos maiores e mais esperados festivais culturais da região.

12º Rio Santos Bossa Fest

Quando: 31 de janeiro, 01º e 02 de fevereiro

Horários:

31/01 – a partir das 18h – Pinacoteca Benedicto Calixto Av. Bartholomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão, Santos – SP.

01/02 – a partir das 16h – Casa Leone – Rua. S. Bento, 39 – Valongo, Santos – SP.

02/02 – a partir das 15h – Centro Cultural Patrícia Galvão – Teatro Municipal Braz Cubas – SP.

Ingressos: Entrada Gratuita

Endereços: Pinacoteca Benedicto Calixto – Av. Bartholomeu de Gusmão, 15, Boqueirão, Santos-SP

Casa Leone – Rua. S. Bento, 39 – Valongo, Santos – SP,

Centro Cultural Patrícia Galvão – Teatro Municipal Braz Cubas – Av. Senador Pinheiro Machado 48, Vila Mathias, Santos-SP.