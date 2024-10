12º Congresso Brasil-Alemanha discutirá o Brasil como vetor da transformação verde

O Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade chega em sua 12ª edição com o tema “Brasil como vetor da transformação verde global”. Desde 2012, o evento se consolidou como referência na abordagem da convergência entre a inovação e a sustentabilidade, reunindo líderes de grandes empresas, startups, governo e especialistas renomados de ambos os países, sempre sob um olhar atento para a cooperação bilateral.

Promovido pela Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), o congresso acontecerá de forma presencial em São Paulo, no Blue Tree Transatlântico Convention Center, no dia 30 de outubro.

Durante o dia, os participantes terão a oportunidade de obter insights transformadores por meio dos 8 painéis e palestras com conteúdo de alto nível. O papel das deep techs para descarbonização da indústria; as tecnologias emergentes para alavancar a inovação e novos negócios, e o Brasil como a green powerhouse do mundo são algumas das temáticas que permearão o dia intenso de programação. A edição deste ano do evento também trará temáticas como as novas modelagens financeiras, financiamento e investimentos verdes, e atração de recursos internacionais para projetos de impacto.

“O CBAIS é o ambiente ideal para discutir temáticas relevantes e atuais sobre o universo da Inovação e Sustentabilidade, além de promover o networking de alto nível entre representantes de empresas, governo, institutos de pesquisa e startups. Mais de 15 mil participantes e 200 palestrantes já passaram pelo CBAIS, e seguimos acreditando que reunir mentes brilhantes e inovadoras é fundamental para impulsionar o mercado”, afirmou Bruno Vath Zarpellon, Diretor de Inovação e Sustentabilidade da AHK São Paulo.

Alguns dos speakers confirmados para o evento são Kathrin Pfeffer, CFO da Mercedes Benz; Fernando Tourinho, VP de Recursos Humanos para América Latina da Bosch; Adilson Peres, Head de Produtos e Aplicação para Automação Industrial da Siemens; Flavio Rodrigues, Diretor de Marketing da Festo; Luigi Crincoli Filho, Diretor Administrativo Financeiro da HBT; Mauricio Dall’Agnese, Managing Director, Strartegy, Innovation and Environmental Management da CEMIG; e Pablo Fava, Vice-presidente da AHK São Paulo e CEO da Siemens.

Além dos paineis de debate e palestras, o evento também trará o anúncio e cerimônia de premiação da startup vencedora geral do Green and Digital Startup Award. A iniciativa tem como objetivo incentivar, dar visibilidade, apoio e oportunidades às soluções inovadoras de startups que possam fortalecer e acelerar a transição verde e digital. As quatro startups vencedoras de cada categoria (Bioeconomia, ESG DATA, Net Zero e Economia Circular) terão a oportunidade de apresentar seu pitch e receber o troféu durante o evento.

A edição deste ano conta com o patrocínio das empresas BASF em nível ouro; Bosch, Siemens e Festo em nível platinum; HTB em nível bronze e com o apoio do DWIH São Paulo.

Serviço:

12º Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade

Data: 30 de outubro de 2024

Horário: 09:00 às 19:00

Local: Blue Tree Transatlântico Convention Center – Avenida Cecília Lottenberg, 130 – São Paulo – SP, Brasil

Clique aqui para fazer sua inscrição