12ª edição da Revista CREA SP celebra 90 anos do Conselho

Chegar ao marco de 90 anos de idade é um momento especial, o que não está sendo diferente para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, que vem celebrando suas nove décadas de existência destacando os feitos de colaboradores, profissionais, lideranças e estudantes que, ao longo do período, tiveram suas trajetórias cruzadas com a do Conselho. Essas histórias são destaque na 12ª edição da Revista CREA São Paulo, disponível on-line aqui.

“Nesta jornada, foi preciso buscar soluções e entregas para valorizar quem está na ponta das atividades técnicas, e que constrói uma área tecnológica formada por pessoas e para pessoas, prezando pela segurança e pelo desenvolvimento da sociedade”, compartilha a engenheira Lígia Mackey, primeira presidente mulher eleita em 90 anos de história do Crea-SP.

Na reportagem das páginas principais, o leitor vai encontrar depoimentos de profissionais veteranos, colaboradores que participaram da expansão do Conselho e estudantes que enxergam na autarquia a oportunidade de dedicar-se a algo maior em suas atividades.

A publicação conta ainda com uma avaliação de especialistas sobre o desenvolvimento de formações acadêmicas na área da Engenharia Quântica no Brasil e a necessidade de profissionais capacitados.