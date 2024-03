12 horas de esporte e lazer: sábado é dia de Virada Esportiva em Diadema

Imagine uma cidade disponibilizando gratuitamente a seus moradores, em um único dia, das 8h às 20h, atividades esportivas de diversas modalidades e de lazer em todas as regiões. Assim será a Virada Esportiva, evento realizado pela Prefeitura de Diadema no próximo sábado, 9 de março.

A programação completa, que pode ser acompanhada aqui (https://linktr.ee/seldiadema), é ampla e prevê atividades de vôlei, basquete, handebol, futsal, futebol de campo, aulas abertas de alongamento, zumba, fit dance, capoeira, skate, judô, atletismo, entre outras modalidades, sempre com o apoio e acompanhamento dos técnicos da Secretaria de Esporte e Lazer.

As ações e programas esportivos e de lazer da Prefeitura também estarão presentes, como o Caminhando Bem, Mulheres em Movimento, Lazer Sobre Rodas e Lazer na Cidade. Na praça da Moça, no Centro, um dos principais palcos da Virada, haverá, às 18h, prova pedestre de 5 quilômetros. Cerca de 2 mil pessoas já se inscreveram para a prova.

Outros locais onde os moradores poderão participar da Virada são, no Centro, no Parque do Paço, Parque Pousada dos Jesuítas, Ginásio Ayrton Senna e Ginásio Vila Conceição; na região Norte, na Praça Kaleman e no Sesi Diadema; na região Leste, no Clube Municipal Mané Garrincha, Campo Piraporinha, Ginásio Ivanderlei Pereira e Ginásio Portinari; e na região Sul, no Parque Ecológico e na Praça PEC.

Como explica Manuelly Griné, uma das responsáveis pela organização da Virada Esportiva, a ideia com o evento é democratizar o acesso e divulgar essas modalidades esportivas junto a um público amplo, inclusive crianças e adolescentes. “Além de promover essas 12 horas ininterruptas de programação esportiva e de lazer para a população, a Virada vai abrir o calendário esportivo da cidade com uma grande festa”, afirma.

Ainda segundo ela, a cerimônia de abertura do calendário esportivo, que acontece às 16h20 no Teatro Clara Nunes, terá a presença de delegação da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES), entidade que concedeu à Diadema o titulo de Cidade Sul-Americana do Esporte. A deferência, que vale para o ano de 2024, tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco e é concedida às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.

Luciana Avelino, secretária de Esporte e Lazer, afirma que a Virada será uma grande celebração, realizada com a população, dos avanços que o setor vem experimentando no município desde 2021. “Quem mora em Diadema sabe que o esporte na cidade experimenta um robusto renascimento. Isso fica claro não apenas na ampliação das equipes de competição, que representam a cidade cada vez melhor, mas principalmente na quantidade cada vez maior de pessoas que, de uma maneira ou outra, passou a praticar atividades de esporte e de lazer por meio de nossas ações e programas, como a Escola de Esportes”, relata. “O recebimento, por Diadema, do título de Cidade Sul-Americana do Esporte apenas confirma essa impressão, que é bem clara para os diademenses”, completa.