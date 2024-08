12 dicas para curtir a Bienal do Livro em São Paulo

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo, é o evento literário mais aguardado pelos amantes da leitura. Com uma grande variedade de expositores, autores e atividades culturais, a Bienal oferece aos visitantes uma experiência única e enriquecedora. Para aproveitar ao máximo esse evento, aqui vão algumas dicas:

1. Planeje sua visita

Antes de ir à Bienal, dê uma olhada na programação e nos expositores que estarão presentes. Assim, você pode se organizar para visitar as atrações que mais lhe interessam.

2. Use o aplicativo da Bienal

Com o aplicativo da Bienal Internacional do Livro, você pode conferir a programação completa, conhecer novas pessoas, acessar a planta do evento e receber notificações sobre novidades e promoções. É uma ferramenta prática e intuitiva para aproveitar ao máximo a experiência do evento.

3. Vá de metrô

A Bienal vai disponibilizar transporte gratuito na saída da estação Portuguesa-Tietê do metrô até o destino do evento, no Distrito Anhembi. As saídas do transporte vão acontecer de hora em hora e os ônibus começam a funcionar uma hora antes da abertura até uma hora após o fechamento do evento.

4. Participe de palestras e debates

A Bienal costuma contar com uma programação recheada de palestras e debates com autores renomados. Não deixe de participar dessas atividades, pois são uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre o mundo literário. Confira no site www.bienaldolivrosp.com.br a programação completa e baixe o app que está disponível na Google Play e na App Store

5. Explore os estandes

Além de oferecer livros de todos os gêneros, tipos, cores, formas, de autores renomados e estreantes, os estandes da Bienal costumam oferecer produtos relacionados à leitura, como marcadores, cadernos e canecas. Não deixe de explorar esses espaços e levar para casa lembranças do evento.

6. Interaja com os autores

Muitos autores marcam presença na Bienal do Livro e fazem sessões de autógrafos. Aproveite a oportunidade para conhecer seus escritores favoritos e trocar ideias com eles.

7. Água, muita água

Em todos os pavilhões, terão bebedouros disponíveis, leve sua garrafinha de água e mantenha sempre abastecida. Com tantos estandes e atrações no evento, a hidratação é fundamental.

8. Tênis e roupas confortáveis

Bienal é sinônimo de muitas caminhadas entre os estandes. Portanto, é importante usar roupas confortáveis e sapatos adequados para garantir que você possa aproveitar o evento sem desconforto. Opte por roupas leves e que permitam liberdade de movimento, como calças de tecido leve, camisetas, blusas de manga curta ou regatas. Tênis ou sapatos baixos e confortáveis são ideais para garantir que seus pés não fiquem cansados.

9. Carregador de celular

Celular é indispensável em eventos como o da Bienal, você pode querer tirar fotos ou gravar stories, mandar mensagem para algum amigo ou familiar, consultar o aplicativo da Bienal do Livro e até mesmo a listinha de livros para comprar. E pode relaxar, pois por todos os pavilhões terá locais para carregar o seu smartphone.

10. Leve uma mochila ou sacola reutilizável

Não se esqueça de levar uma mochila ou sacola reutilizável para carregar seus pertences, como celular, carregador, garrafa de água, carteira, livros e brindes que você adquirir. Dessa forma, não acumula muitas sacolas e evita a perda de algum objeto.

11. Dê chance aos novos autores

A Bienal é o melhor momento para conhecer seus autores favoritos e poder prestigiar de perto o trabalho de cada um deles. E, por que não, dar espaço para novos talentos?! Todos os dias, terão diversos lançamentos no evento, é a oportunidade de se deixar cativar por cada obra e descobrir novos autores.

12. Tire muita foto

Tire muitas fotos para guardar de recordação, postar nas redes sociais, marcar a @bienaldolivrosp e se conectar com outros leitores.

Com essas dicas, você certamente terá uma experiência memorável na Bienal do Livro. Aproveite o evento para se inspirar, adquirir novos livros e se conectar com outros apaixonados pela leitura.

Sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo:

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, é um dos maiores eventos literários da América Latina, reunindo autores, editores, livreiros e leitores em um espaço dedicado à celebração da cultura e da literatura.

Serviço

6 a 15 de Setembro de 2024

Dias 06/09 e de 09 a 13/09 – 9h às 22h;

Dias 07, 08 e 14/09 das 10h às 22h;

Dia 15/09 das 10h às 21h;

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo