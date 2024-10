12 de outubro: O que abre e fecha em Diadema

Neste sábado, 12 de outubro, feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, não haverá expediente nas unidades administrativas municipais de acordo com o Decreto nº 8.354, de 12 de dezembro de 2023. A data coincide com o sábado, dia em que os serviços da Prefeitura já funcionam em regime de plantão.

Apenas serviços municipais essenciais, que funcionam 24h, de urgência e emergência atenderão nesse período, de acordo com o Decreto nº 8.230, de 14 de dezembro de 2022. Confira abaixo o que abre e fecha no final de semana.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os serviços especializados do Quarteirão da Saúde estarão fechados no sábado (12) e no domingo (12). Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços 24h e a equipe de enfermagem estará de plantão para atendimento dos internos. No final de semana, também funcionarão os serviços de urgência e emergência.

• Hospital Municipal Diadema. Avenida Piraporinha, 1.682 – Piraporinha – Tel.: 4061-7000;­­­

• Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. Rua Tiradentes, 100 (ao lado do Quarteirão da Saúde) – Centro – Tel.: 4043-8000. Funcionamento da Farmácia UPA Centro: de segunda a segunda, das 7h às 22h;

• Pronto Atendimento – Eldorado. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado – Tel.: 4043-6701. Funcionamento da Farmácia PA Eldorado: sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS.

• Pronto Atendimento – Paineiras. Rua Javari, 635 – Jardim Paineiras – Tel.: 4091 8899. Funcionamento da Farmácia PA Paineiras: sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS;

• SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Solicitação de ambulâncias: ligue 192.

Segurança

Não haverá alteração nos seguintes serviços:

• GCM – Guarda Civil Municipal. Tel.: 153, 4043-6330 ou 0800-7705-559;

• Defesa Civil. Em situações de emergência, Ligar 193 (Corpo Bombeiros), ou então GCM (153; 0800-7705-559; 4043-6330); para vistorias/informações: tel. 4072-9239 ou e-mail [email protected];

• Disque-Fecha Bar/ Diadema Legal/ Operação Integrada de Fiscalização (denunciar bares abertos após 23h e abusos contra o sossego público): ligar GCM 153, 4043-6330 ou 0800-7705-559.

Funerária e Cemitério

• Funerária Municipal (24 horas). Alameda da Saudade, 427 – Centro. Tel.: 4056-1045;

• Cemitério Municipal. Alameda da Saudade, 427 – Centro. Tel. 4048-1826 – sepultamentos e informações: das 7h às 17h;

• IML/SVO – Serviço de Verificação de Óbito (24 horas). Alameda da Saudade, 103 – Centro. Informações tel.: 4057-1570;

• IML/Perícias (Exame de Corpo de Delito e outros). Avenida Sete de Setembro, 630 – Centro. (Horário de Exames: 4ª e 5ª feira, das 10h às 12h). Atendimento ao público e informações: 4071-3932 (4ª e 5ª feira, das 9h às 13h).

Feiras livres

As feiras livres vão funcionar normalmente no sábado (12) e domingo (13). As feiras livres não abrem às segundas-feiras.

Restaurantes Populares

Os três restaurantes populares de Diadema, unidades Serraria e Campanário e Jardim Marilene não funcionam aos finais de semana e feriados.

Poupatempo e Central de Atendimento Diadema

O Poupatempo e a Central de Atendimento estarão fechados no sábado (12) e não abrem aos domingos. Mais informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços, disponível para android e IOS.

O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

Limpeza Urbana

Os serviços de coleta de resíduos, varrição de rua e limpeza de feira-livre permanecem normais em todo o período.

Esporte e Lazer

• Parque do Paço. Funciona de segunda a sábado, das 6h às 22h, e domingos e feriados, das 6h às 20h. Com uma área de 33.500 m², oferece pista para caminhadas, quadras esportivas, academia a céu aberto, lago, áreas de lazer para as crianças e pet park. O acesso ao estacionamento deve ser feito pela Avenida Antônio Piranga, 1.380;

• Parque Vereador Antônio de Lucca Filho (Parque Takebe). Abre todos os dias, das 7h às 20h. Oferece Pet Park, playground, quadra esportiva, pista de caminhadas e lago. Com uma área de 10.231 m², o parque está localizado à Rua Yokohama, s/nº, no Jardim Takebe;

• Parque Ecológico Fernando Vítor de Araújo Alves. Abre todos os dias, das 5h às 20h. Oferece pista de caminhada, quadra de areia e playground. Está localizado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 145, Eldorado;

• Parque Pousada dos Jesuítas. Funciona das 7h às 18h. Com 27.500 m² de área, oferece lago e arquibancada em mosaico português, playground infantil e sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência, nova rede de iluminação pública, trilhas e escadarias recuperadas, ponte de madeira sobre o espelho d’água e fonte ativada por bomba hidráulica, além de concha acústica para atividades culturais. Rua Professora Vitalina Caiaffa Esquivel, s/nº – Centro;

• Parque Saned. Abre todos os dias das 6h às 20h. Oferece playground, pista para caminhada, área coberta para atividades, quiosques. Localizado à Rua Santa Cruz, s/nº, Jardim Canhema;

• Parque Regional Oeste. Abre todos os dias, das 6h às 22h. Tem pista de caminhada, playground e academia ao ar livre. Rua Érico Veríssimo, 311, Parque Real (em frente ao Conjunto Habitacional Sanko).

• Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques. Trecho da avenida Antônio Piranga que liga o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço é exclusiva de pedestres, que funcioaráno sábado (07) e no domingo (08), das 8h às 16h, para atividades de esporte e lazer. Há um bolsão de estacionamento sob a ponte Rodovia dos Imigrantes. O Circuito entre Parques ocorre aos domingos e feriados.

De acordo com o art. 5º do Decreto nº 8.230, para compensar os pontos facultativos e emendas de feriados, houve acréscimo de 15 minutos diários na jornada de trabalho dos servidores ao final do expediente. O decreto pode ser consultado em http://arquivosdoe.diadema.sp.gov.br/arquivos_diario_oficial/publicacoes/2022/334/15122022_DOE_Diadema_289.pdf. Já os feriados civis e municipais, além de pontos facultativos, podem ser consultados em https://portal.diadema.sp.gov.br/feriados-municipais/. O complemento de pontos facultativos de 2023 pode ser acessado no Decreto n.º 8.354, de 12 de dezembro de 2023, disponível em http://arquivosdoe.diadema.sp.gov.br/arquivos_diario_oficial/publicacoes/2023/605/13122023_DOE_Diadema_530.pdf.