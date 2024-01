11ª edição do Rio Santos Bossa Fest 2024 começa no próximo dia 26

Na próxima sexta-feira (26), às 18 horas, acontece a 11ª edição Rio Santos Bossa Fest, na Pinacoteca Benedicto Calixto, em Santos. O festival marca o Dia Municipal e Nacional da Bossa Nova, comemorado em 25 de janeiro, e os 478 anos da cidade de Santos, celebrado no dia 26 de janeiro.

Para dar início às festividades, na sexta-feira (26), às 18 horas, o pianista Amilton Godoy, ao lado de Edu Ribeiro, na bateria, e Sidiel Vieira, no contrabaixo, realizam um espetáculo em homenagem à Bossa Nova.

No sábado (27), é a vez do maestro e pianista Mario Tirolli, ao lado do tecladista Fábio Luiz Salgado, dar continuidade ao espetáculo no Salão Nobre, às 17 horas. A entrada é gratuita.

Com 38 anos de experiência no mundo da música, Mario Tirolli traz toda a sua maestria com a música erudita para encantar o público com um repertório cheio de composições importantes para a Bossa Nova. Junto com Fábio Luiz Salgado, renomado produtor musical e tecladista com expertise em tecnologia musical, farão uma rara combinação com arranjos modernos para celebrar o gênero.

Já no domingo (28), a magia da Bossa continua abrilhantando o clássico casarão branco santista, a partir das 17 horas, a musicista Cristina da Quinta e, mais uma vez, o maestro Mario Tirolli trazem um repertório sedutor.

Formada pelo Conservatório Musical de Santos, a musicista é técnica em regência coral com o maestro Roberto Martins e técnica vocal com a soprano Ivenza Fogli. Cristina já participou da direção do grupo vocal Di Sonancia e, junto com Tirolli, desde 2003, canta no Grupo Tirolli Orquestra e Coral.

A produção e curadoria do evento é uma realização do produtor cultural Cássio Laranja. Para mais informações entre em contato pelo telefone (13) 98132-1314 ou através do e-mail cassiolaranja@hotmail.com.

Música e influência

A Bossa Nova surgiu no final da década de 1950 e possui grande influência do samba carioca. O Rio Santos Bossa Fest oferece a oportunidade para a população da região conhecer artistas de renome nacional, cujo trabalho valoriza e desenvolve a cultura brasileira.

Serviço

11º Rio Santos Bossa Fest

Quando: 26 a 28 de janeiro

Horários: 26/01 (18h) – 27 e 28/01 (17h)

Ingressos: Entrada Gratuita

Endereço: Pinacoteca Benedicto Calixto – Av. Bartholomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão, Santos.