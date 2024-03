110 mil mulheres recebem absorventes gratuito em São Paulo

Com a colaboração de cerca de 3,5 mil unidades do Farmácia Popular em São Paulo, o Programa Dignidade Menstrual já beneficiou mais de 110 mil mulheres, meninas e outras pessoas que menstruam no estado. Com um repasse de R$ 2,2 milhões, foram distribuídos mais de 4,5 milhões de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade, proporcionando dignidade e conforto a quem mais precisa. Em todo o território nacional, mais de 1 milhão de mulheres receberam absorventes gratuitos.

O Programa Dignidade Menstrual vai além do fornecimento de produtos, sendo uma iniciativa abrangente que promove a saúde e os direitos daqueles que menstruam. Este programa é uma política dedicada à equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos. Suas estratégias incluem a qualificação e formação de agentes públicos, educação da população e oferta gratuita de absorventes higiênicos. Além disso, o programa visa enfrentar a desinformação e conscientizar sobre a menstruação como um fenômeno natural que merece acolhimento e cuidado. Essas ações coletivas visam não apenas fornecer produtos essenciais, mas também criar oportunidades para que todas as pessoas possam acessar espaços e direitos de maneira justa e sem restrições.

Mulheres representam 62% no acesso ao Programa Farmácia Popular do Brasil

Mais de 15 milhões de mulheres em todo o país acessaram o programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) de janeiro de 2023 a fevereiro de 2024. Elas representam 62% beneficiários do programa na retirada de medicamentos, gratuitos ou com coparticipação, e outros insumos como absorventes e fraldas geriátricas. Desde a retomada do programa, quando iniciou a distribuição de fármacos específicos para a saúde da mulher, em 7 de junho, mais de 404 mil mulheres tiveram acesso a remédios para osteoporose e anticoncepção. A dispensação desses dois tipos específicos chegou a 3,7 milhões de unidades.

Dados do Programa Farmácia Popular também destacam o crescimento no fornecimento de medicamentos 100% gratuitos para as beneficiárias do Programa Bolsa Família após a retomada em junho de 2023. Cerca de 2,7 milhões de mulheres acessaram o programa em todo o país. Ao todo já foram retirados mais de 1 bilhão de medicamentos e fraldas geriátricas por esse público específico.

O Farmácia Popular do Brasil é um programa governamental que visa facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais, oferecendo-os gratuitamente ou a preços reduzidos em farmácias conveniadas. Atualmente ele está presente em 4.664 municípios brasileiros e conta com 31.132 farmácias ou drogarias credenciadas em todo o país.