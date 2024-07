10ª temporada de Bake Off Brasil ganha trailer oficial

A Warner Bros. Discovery e o SBT lançaram o trailer oficial da nova temporada do reality show “Bake Off Brasil – Mão na Massa”. Durante quase uma década, o programa mais doce da TV conquistou o Brasil e já é sucesso em 33 países, revelando o trabalho de confeiteiros e confeiteiras de todo o país, com muita técnica e criatividade em receitas de dar água na boca.

Agora, para celebrar sua icônica 10ª temporada, o “Bake Off Brasil – Mão na Massa” chega repleto de novidades, com a proposta de aproximar o público através de receitas visuais, mais acessíveis e de fácil reprodução.

Uma coprodução entre o SBT e a Warner Bros. Discovery, o reality terá a primeira janela de transmissão na plataforma de streaming Max, no dia 5 de agosto. No SBT, a estreia acontece a partir do dia 10 de agosto, às 20h45. Já no Discovery Home & Health as exibições terão início dia 16 de agosto, às 21h.

“A décima edição do ‘Bake Off Brasil’ é, além de uma celebração do sucesso do formato no país, uma comemoração pelos 10 anos de parceria com a Warner Bros. Discovery“, destaca o Gerente Artístico do SBT, Lucas Gentil.

“Estamos muito felizes com a estreia de Bake Off Brasil, agora também na Max, o serviço de streaming da Warner Bros Discovery, reforçando o nosso compromisso em oferecer um pipeline robusto e diversificado de conteúdo para toda a família. A nova temporada traz novas receitas, desafios emocionantes e momentos de pura diversão e emoção, alinhando-se perfeitamente com a nossa missão de proporcionar entretenimento de qualidade”, ressalta a VP de conteúdo da Warner Bros. Discovery Brasil, Mônica Pimentel.

O programa conta com novo elenco e terá a atriz e humorista Fabiana Karla como nova apresentadora. Já a bancada de jurados será composta pela chef confeiteira Carole Crema e pelo renomado chef André Mifano, que terão a missão de avaliar as entregas ao longo de 19 episódios lançados semanalmente.

“Esta é uma temporada recheada de emoções e sabores do Brasil inteiro”, comemora Fabiana. Para Carole, “a temporada está linda, maravilhosa. O que eu mais achei incrível foi a diversidade dos nossos participantes, pois tem gente do Brasil inteiro e todos que assistirem vão se sentir representados”. Já André, reforça: “novos participantes competentes, engraçados e esforçados. Uma apresentadora maravilhosa, dois novos jurados competentíssimos e receitas que todo mundo pode fazer. Essa é a receita mágica de sucesso da 10ª temporada do Bake Off Brasil”.

Além dos doces, que se tornaram a marca registrada do programa, outra novidade desta edição será a elaboração também de receitas salgadas, que prometem estimular os paladares e criar mais desafios nas provas.

“Na temporada 10 do Bake Off Brasil vamos trazer muitas novidades e resgatar um pouco das raízes do Bake Off com receitas clássicas da culinária brasileira e a volta dos pratos salgados“, comenta o diretor geral da atração, André Heiras.

Os 18 participantes de diferentes lugares do Brasil serão submetidos a provas técnicas e criativas em desafios inéditos, na disputa pelo título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Em cada episódio, um competidor receberá o título de Mestre Confeiteiro e outro será eliminado.

No primeiro episódio, os novos confeiteiros apresentam suas histórias inspiradoras de vida e deverão entregar um bolo de comemoração que exige habilidade e precisão.

É impossível não se emocionar, sorrir, sofrer e vibrar com as provas que rolam dentro da tenda do Bake Off Brasil.

Assista ao trailer: