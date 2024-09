10ª edição Mind The Sec acontece em São Paulo

Entre os dias 17 e 19 de setembro, acontece a 10ª edição do Mind The Sec, o principal evento de cyber security da América Latina. O evento será realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e reunirá mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais para discutir sobre o setor, com uma programação de mais de 180 horas de conteúdo e experiências voltados para networking e oportunidades de negócios.

O Mind The Sec é um espaço para troca de conhecimento e desenvolvimento profissional destinado a lideranças ligadas à segurança da informação. O objetivo é criar um ambiente favorável para os principais players do segmento, especialistas e visitantes, oferecendo uma oportunidade única para alavancar cada vez mais esse mercado em expansão.

Nesta edição, destacam-se os palestrantes principais (Keynotes): Mikko Hyppönen, Diretor Chefe de Pesquisa na WithSecure, que apresentará o tema Safety and Security of Artificial Intelligence, abordando a introdução da inteligência artificial na segurança cibernética (e contra ela); Alex Stamos, Chief Trust Officer na Sentinel One, que estará pela primeira vez no Brasil, com a palestra: Um Ano de Caos: Geopolítica, Autocracia, a Internet e Você; e Gabriel Bergel, CEO e Founder na 8.8 Computer Security Conference.

Com uma área de mais de 13 mil metros quadrados, a expectativa é receber mais de doze mil participantes, incluindo tomadores de decisão, líderes e influenciadores da área de segurança da informação, provenientes de mais de 120 empresas, entre elas multinacionais e startups. Na última edição, mais de doze mil visitantes marcaram presença no evento ao longo dos três dias.

O evento também contará com a presença de renomados profissionais do setor, como Fernando Nery, Sócio-fundador da Módulo; Volodymyr “Bob” Diachenko, Co-fundador e pesquisador de segurança na SecurityDiscovery.com; Rony Vainzof, Diretor do Departamento de Defesa e Segurança da FIESP, Consultor em Proteção de Dados da Fecomercio/SP e Secretário Executivo do Fórum Empresarial LGPD; e Renato Opice Blum, Advogado, professor e autor, Membro da Associação Europeia de Privacidade e Presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, que irão debater temas como Arquitetura, Carreira e Empreendedorismo, Cloud Security, Conscientização e Fator Humano, Cyberwar (Governo), DevOps, Riscos e Compliance, Inteligência Artificial, Machine Learning e Ciência de Dados e Proteção de Dados.

Ingressos

Os ingressos para o Mind The Sec estão disponíveis no site, com diversas categorias disponíveis: Starter, Expo, Professional e Business, que atendem às necessidades e interesses de todos os participantes, oferecendo desde acessos econômicos até experiências exclusivas.

A novidade é a nova categoria On Demand, que oferece um ingresso digital que permitirá aos participantes assistirem as palestras e apresentações do evento por um ano, com acesso ao conteúdo em até 30 dias após o término do evento.

O modelo foi especialmente pensado para profissionais que não podem comparecer presencialmente, com possibilidade de acessar todas as palestras e apresentações, legendadas em 3 idiomas: inglês, espanhol e português, proporcionando uma imersão completa no evento mesmo à distância.

Serviço:

10ª edição do Mind The Sec

Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, São Paulo

Data: De 17 a 19 de setembro

Inscrições: A venda dos ingressos está disponível no site do evento.