10ª Edição do Surf Eficiente Leva Inclusão e alegria ao litoral paulista

O sol brilhou na manhã desta quinta-feira (5), iluminando o dia de dezenas de pessoas com deficiência que marcaram presença nas “Ondas Gigantes da Inclusão”. Emoção e diversão foram as palavras-chave desta edição, que surfaram na mesma onda da inclusão e da felicidade, em mais um encontro pra lá de especial

Com o apoio de escolas de surf como o SUP Rema Forte, na Praia Grande, e a Secretaria de Educação, Esportes e Cultura de Itanhaém, o evento proporcionou aulas de surfe para pessoas com deficiência, permitindo que muitas delas realizassem o sonho de sentir o mar e o contato com o surfe acompanhados de profissionais especializados que estiveram ao lado dos beneficiados.

Antonio Carlos Veiga, idealizador do evento e empreendedor social, comentou: “Nosso objetivo é tornar o Surf Eficiente cada vez maior e mais inclusivo. A ideia é expandir o evento para outras praias e, com isso, atingir toda a costa litorânea, para que mais pessoas possam viver essa experiencia única”

Para Fabio Nascimento, do departamento de esportes de Itanhaém, o evento é uma oportunidade de transformar a rotina de todos os envolvidos: “Este dia na praia é sempre especial, proporcionando momentos de contato com a natureza e principalmente com o esporte”.

O professor Karl, do Rema Forte, que participa no evento há 5 edições, também destacou a importância da iniciativa: “Ver esses voluntários se dedicando para ensinar a filosofia do surf aos alunos especiais é uma experiência de enriquecimento interior. Cada vez mais, vejo a importância das ações de responsabilidade social com essa”

Veiga ainda ressaltou o impacto social do evento: “O mais importante é o sorriso de cada participante e a alegria que conseguimos proporcionar. Muitas vezes, pensamos que as pessoas com deficiência já estão incluídas na sociedade, mas a realidade é bem diferente. Muitos enfrentamos ainda barreiras e permanecemos isolados, e nosso objetivo é mudar isso”

O Surf Eficiente, realizado desde 2015 no litoral paulista pela ONG Adote um Cidadão, começou com um sonho simples, mas significativo: o desejo de um deficiente visual de conhecer o mar. O evento inaugural, realizado no mesmo dia em que o sonho foi revelado, contou com 15 participantes. Desde então, a cada edição, o número de pessoas com deficiência que têm a oportunidade de surfar tem crescido, tornando uma ação socioeducativa inclusiva que transforma a sociedade.

O projeto Adote um Cidadão, fundado em 1999 por Antônio Carlos Veiga, tem como missão conscientizar a sociedade sobre seu papel no processo de inclusão das pessoas com deficiência nas mais diversas áreas. Ao longo de seus 25 anos de atuação, a ONG manteve-se independente, sem aceitar financiamento público ou incentivos fiscais, e continua oferecendo suas atividades gratuitamente.