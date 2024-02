10ª edição do Rio Open conta com a participação da startup 2Sport

Entre os dias 17 e 25 de fevereiro, acontece a 10ª edição do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul e o único ATP 500 no Brasil. O campeonato chega em grande estilo no prestigiado Jockey Club Brasileiro, na Cidade Maravilhosa, celebrando uma década de sucesso esportivo, apresentando diversas novidades aos amantes do tênis.

Desde 2013, renomados atletas têm competido neste torneio, como Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, David Ferrer, Tommy Robredo, Fabio Fognini, Jo-Wilfried Tsonga, Dominic Thiem, John Isner e Kei Nishikori.

Na programação, a 2Sport, que é uma startup que desenvolve um trabalho para atletas e esportistas, apresentará soluções tecnológicas para a saúde, como a máquina de fotografia térmica, que identifica regiões com músculos inflamados, contribuindo para a prevenção de lesões. No stand, ainda haverá explicações aos interessados, sobre a importância da genética e da medicina atual com resultados precisos, assim como orientações sobre o trabalho realizado na prevenção, auxílio, performance e na qualidade de vida.

Para Luísa Gandolpho, gestora da 2Sport, receber o convite da IMM, organizadora do evento, para participar das clínicas exclusivas do Rio Open é uma honra. “Nossa plataforma e atendimentos transdisciplinares são voltados para a performance e qualidade de vida dos atletas. Damos suporte aos que desejam alta performance, com o que há de mais inovador, para que possam se destacar nos esportes com saúde. Que seja um momento de conhecimento e troca, onde não só vibraremos pelo tênis, como seremos a ponte para que novos públicos conheçam as novidades na tecnologia e inovações, que só tem a beneficiar os esportes”, revela.

Serviço:

10º edição do Rio Open

Dias: Até 25 de fevereiro

Saiba mais sobre a 2Sport: https://2sport.com.br/

Informações sobre o torneio: https://www.rioopen.com/pt-br/