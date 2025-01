10ª edição do Arquivo em Cartaz trará eventos especiais em todo o Brasil

O Arquivo Nacional (AN) e a Secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realizam a partir de janeiro de 2025, a 10ª edição do Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo. Para a comemoração, dez eventos presenciais de exibição de filmes e debates acontecerão em diversos locais nas cinco regiões do Brasil (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste). A abertura do Festival acontece em alusão aos 187 anos do Arquivo Nacional.

Para 2025, o tema do Festival será “Memórias da Terra em Filmes de Arquivo”, assunto presente em encontros de grandes debates globais, políticas nacionais e eventos como a Conferência das Partes (COP) 16; a Convenção sobre Diversidade Biológica; a e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém do Pará, região Norte, em novembro deste ano. A temática também está inserida na agenda dos arquivos públicos, privados e comunitários.

Além dos dez eventos presenciais de exibição de filmes e diálogos com o público nas cinco regiões do Brasil; o Festival contará com a Mostra Acervos, que traz uma seleção de filmes de arquivos em plataforma Streaming para apreciação de Júri Popular e a exibição de filmes em canais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Obras selecionadas por uma curadoria coletiva. A programação do Festival seguirá durante todo o primeiro semestre de 2025 com realização da Oficina Lanterninha Mágica; da oficina de conservação de filmes, do Arquivo Faz Escola e encerrará em junho de 2025 com a Premiação dos Filmes da Mostra Acervos e a Mostra Lanterninha Mágica.

Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Natal (RN), São Cristóvão (SE), Porto Alegre e Santa Maria (RS), Manaus (AM), Salvador (BA) estão entre as cidades escolhidas para as exibições presenciais do Festival.

Mais sobre a 10ª edição do Arquivo em Cartaz

O 10º Arquivo em Cartaz tem como objetivo atingir toda a população que se interessa pelos temas, por cinema e arte; usuárias e usuários de arquivos; pesquisadores e pesquisadoras; profissionais de arquivos públicos, privados e comunitários; e demais interessados em acervos audiovisuais e sonoros; produtores e produtoras culturais de conteúdo audiovisual, cinema e filme de arquivos; além de órgãos do poder público; movimentos sociais; escolas públicas e privadas; e instituições de ensino superior públicas e privadas.

Entre os objetivos de se promover essa Mostra Internacional estão: a valorização de filmes de arquivos; dos acervos audiovisuais e sonoros custodiados por instituições arquivísticas; promoção e organização de debates sobre as atuais políticas públicas de preservação de acervos audiovisuais e sonoros; troca de experiências e boas práticas acerca da produção de filmes de arquivo; além da difusão do acervo do Arquivo Nacional, audiovisual e sonoro e difusão da cultura de preservação de acervos audiovisuais e sonoros. E ainda, os agentes envolvidos nesse encontro buscarão incentivar a produção audiovisual de filmes de arquivos e a valorização de profissionais atuantes neste campo.

Fazem parte desta articulação com o Arquivo Nacional: a Dataprev; a Secretaria de Áudio Visual do Ministério da Cultura; a EBC; as Assessorias de Participação Social e Diversidade do MGI e do MPO, com o projeto Cine Bloco K; o Instituto Rio Branco – MRE; o Arquivo Público Municipal de São Cristóvão; a Universidade Federal do Amazonas; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre; a Universidade Federal de Santa Maria, o Leão Etíope do Méier e o Zumvi Arquivo Afro Fotográfico.

Serviço:

10º Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo “Memórias da Terra em Filmes de arquivo”. Janeiro a Junho de 2025. Encontros Híbridos (Plataforma Streaming) e Presenciais: Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Natal (RN), São Cristóvão (SE), Porto Alegre e Santa Maria (RS), Manaus (AM), Salvador (BA).

Programação:

29 e 30/01/2025 – Abertura do Festival no Arquivo Nacional/RJ.

31/01/2025 – Abertura do Festival no MGI/DF.

03/02/2025 a 30/06/2025 – Exibição de Filmes na Rede EBC.

03/02/2025 a 09/03/2025 – Mostra Acervos na Plataforma Streaming e votação de Juri Popular;

Fevereiro a junho de 2025 – Exibições Presenciais em todo o país (informação de datas nos canais digitais do AN)

Exibição em Natal/RN – Dataprev

Exibição em Salvador/BA – Zumví Arquivo Afro Fotográfico

Exibição em São Cristóvão/SE – Arquivo Histórico Municipal de São Cristóvão

Exibição em Manaus/AM – UFAM

Exibição no Rio de Janeiro/RJ – Leão Etíope do Méier

Exibição em Santa Maria/RS – UFSM

Exibição em Brasília/DF – Instituto Rio Branco/MRE

Exibição em Porto Alegre – IFRS