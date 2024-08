10ª edição da Pedalada Noturna acontece no dia 14 de setembro

Praticantes do ciclismo ou pessoas que buscam uma atividade física prazerosa e que se identifiquem, terão uma ótima oportunidade para a prática. No dia 14 de setembro, sábado, a partir das 21h, acontece a Pedalada Noturna, com largada e chegada em frente ao Sesc Pinheiros. O evento compõe a programação da 12ª edição da Semana Move, que neste ano acontece entre os dias 21 e 29 de setembro, reunindo centenas de atividades nas unidades do Sesc em todo o estado e em instituições parceiras.

O passeio ciclístico terá um percurso de aproximadamente 20 km, passando pelas principais vias da cidade de São Paulo, como Avenida Doutor Arnaldo, Viaduto do Chá, Praça da Sé e Avenida Paulista. O objetivo é incentivar a prática de atividade física além de apresentar a capital paulista como uma possibilidade de lazer e cultura a partir da perspectiva do ciclista.

Neste ano, teremos uma ação que contará com bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência visual. Participantes com deficiência visual poderão participar da Pedalada Noturna com a companhia de condutores experientes, que fornecerão orientações e assistência no manuseio das marchas.

As inscrições para as mil vagas disponíveis poderão ser feitas a partir do dia 22 de agosto, por meio do portal do Sesc São Paulo . Vale ressaltar que o passeio terá um ritmo médio de 10 km/h, sendo realizadas paradas para a compactação do grupo.

Concentração – Para animar e preparar os mil ciclistas que deverão participar do passeio, a Pedalada Noturna contará com uma série de atividades das 17h até 21h. A Dj Sasha Zimmer e a Mc DesiRée serão as responsáveis pela ambientação musical da entrega dos kits e preparação até a largada. Além disso, teremos uma oficina para manutenção e ajustes nas bikes, e as Señoritas Courier, coletivo de 30 ciclistas que acompanharão os ciclistas durante o percurso.

Por fim, a Fanfarra Cornucópia Desvairada anima o público na concentração, e a intervenção Suaveciclo leva a arte itinerante para todos os públicos durante o passeio criando momentos únicos entre a cidade e o espectador, através de sua performance com projeções de luzes que acompanham som ambiente.

Dicas importantes: Para o passeio, é importante revisar as condições e os itens de segurança da bicicleta, alimentar-se adequadamente, hidratar-se, além de usar o capacete.

Semana Move – A Semana Move é uma campanha latino-americana de promoção da prática de esportes e atividades físicas em que instituições de caráter privado e público, ONGS e/ou pessoas organizarão atividades de acesso livre para sua comunidade, desenhadas para incluir e motivar pessoas de todas as faixas etárias e estratos sociais para a prática.

O evento é uma iniciativa da ISCA (International Sport and Culture Association) que no continente americano é coordenado pelo Sesc SP. Além disso, conta com o apoio institucional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e com o engajamento de uma rede de países, cidades, instituições, escolas, clubes e pessoas.

SERVIÇO

Pedalada Noturna – Semana Move 2024

Dia 14 de setembro, sábado

Horários: