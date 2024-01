1000 Milhas: Porsche da equipe Stuttgart conquista título do GP Cidade de São Paulo

A edição 2024 do GP Cidade de São Paulo – Chevrolet Absoluta confirmou o histórico de sucesso com um grid repleto de carros de todos os estilos, comprovando a diversidade do automobilismo brasileiro. Depois de 12 horas de prova, a vitória ficou com a Porsche GT3 da equipe Stuttgart, que contou com os pilotos Marcel Visconde, Ricardinho Maurício e Marçal Muller. Foi a 9º vitória da marca alemã ao longo da histórica prova disputada em Interlagos.

“Essa edição confirmou o acerto do formato que adotados desde que assumimos a organização da prova, com algumas mudanças de regulamento, a mistura dos carros e um grid com 60 carros, além de um grande evento para o público e patrocinadores. O GP Cidade de São Paulo – Chevrolet Absoluta se firma como um evento do automobilismo brasileiro e vamos seguir trabalhando forte para isso”, comenta Thiago Pereira, do Interlagos Sports Marketing, promotora do evento.

Como foi

Antes da largada, Interlagos se transformou em uma vitrine da volta no tempo com exposição de carros que correram nas décadas de 50 e 60, motos históricas e uma réplica do Coopersucar F1 que serviu de templo da homenagem prestada para Wilsinho Fittipaldi. O cantor Moacir Franco deu o tom da emoção ao cantar o Hino Nacional.

A largada, a meia-noite, teve show pirotécnico para os 60 carros e o protótipo Sigma abrindo vantagem na liderança. Porém, o carro teve problemas no alternador na volta 13 e perdeu a liderança para a Mercedes AMG GT3 de Alexandre Auler, Rodrigo Nappi, Allan Hellmeister e Luis Vaccari, que liderou até a volta 42.

Antes disse, um forte acidente entra o Protótipo AJR da equipe LT Team e a Mercedes CLA da equipe Pocinha Racing causou a primeira das 18 neutralizações de prova.

Quatro voltas mais tarde, a liderança passou para a Mercedes AMG GT4 de Renan Guerra/Nejm Melic/Marcel Marchewicz/Cesar Fonseca, que levaram a liderança até a volta 60.

Porém, um excelente trabalho na parada de box, fez com que a Porsche da equipe Stuttgart assumisse a ponta na volta 61. A partir daí o duelo pela vitória foi com o Protótipo Sigma, com a Porsche mantendo entre 3 e 6 voltas de vantagem.

Quando faltavam cerca de duas horas para o fim da prova, a chuva chegou forte e foi necessária a intervenção do safety car, o que fez com que a disputa fosse neutralizada. Depois de 282 voltas na frente, o time pode celebrar a vitória.

“Foi minha primeira participação nas 1000 Milhas e já conquistar a vitória é sensacional. É uma experiência única guiar em Interlagos durante a madrugada e ver o sol nascer na pista. Agradecer a toda a equipe Stuttgart, é muito bacana ver todo o envolvimento do time e a doação de cada um ao longo do fim de semana”, contou o gaúcho Marçal Muller, que pilotou pela primeira vez após uma cirurgia no ombro há três semanas

O GP Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta tem a organização do Interlagos SportMarketing, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Chevrolet Absoluta e pneus Yokohama.