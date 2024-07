100 dias para o Enem: o que estudar na reta final para a prova

Faltam exatos 100 dias para os estudantes brasileiros, especialmente aqueles no último ano do Ensino Médio, enfrentarem um dos maiores desafios acadêmicos de suas vidas: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este exame é a principal porta de entrada para as universidades brasileiras, sendo crucial para aqueles que desejam continuar seus estudos no ensino superior.

Em 2024, as inscrições para o Enem foram prorrogadas e, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram registradas mais de 5 milhões de pré-inscrições na plataforma, superando a edição passada. O estado de São Paulo tem o maior número de inscrições, com 747.084 e as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dos candidatos, resultando em um recorde de inscrições nas últimas edições da prova.

Pensando em auxiliar no preparo destes alunos, os especialistas do SAS Plataforma de Educação fizeram um resumo do que estudar na reta final para o Enem, com base no Raio-X Enem, estudo produzido pela plataforma anualmente com as matérias mais cobradas no Exame:

Matemática:

Geometria, escala, razão e proporção, aritmética, gráficos e tabelas, e funções.

“A prova do Enem difere dos vestibulares tradicionais, como USP e Unicamp, pois é mais focada em perguntas contextualizadas e na avaliação de competências e habilidades. Enquanto os vestibulares tradicionais concentram-se no conteúdo do Ensino Médio, o Enem inclui também tópicos do Ensino Fundamental II, como matemática básica, geometria plana, gráficos e tabelas, e regra de três”, explica o professor Ademar Celedônio, Diretor de Ensino e Inovações Educacionais no SAS Educação.

Ciências da Natureza

Física: Cinemática, Leis de Newton e Conservação da Energia Mecânica.

Química: Atomística, Soluções, Eletroquímica e Compostos Orgânicos.

Biologia: Bioquímica, Organelas, Metabolismo, Cadeias e Teias Alimentares, Ciclos Biogeoquímicos, Relações Ecológicas e Fisiologia Humana.

“Os tópicos mencionados representam mais de 50% das questões. Tradicionalmente, as 45 questões de Natureza são distribuídas igualmente entre as três áreas, com ligeiras variações. Para a reta final, os alunos devem focar em resolver questões de cada assunto e simulados”, orienta o professor Idelfranio Moreira, Gerente de Ensino e Inovações Educacionais no SAS Educação.

Ciências Humanas

História: Direitos civis pós-escravatura, lutas por justiça social e direitos civis, América Latina no século XX.

Geografia: Globalização no século XX e suas implicações.

Filosofia: Comparação com conceitos de democracia na Grécia Antiga.

Sociologia: Inserção do ser humano nas dinâmicas sociais contemporâneas.

“Nesses últimos 100 dias antes da prova do Enem, é ideal focar em temas como a história dos direitos civis pós-escravatura e as lutas por justiça social e direitos civis. Também é importante estudar a América Latina no século XX e as implicações da globalização nesse período. Em Filosofia, a comparação com os conceitos de democracia na Grécia Antiga pode ser bastante útil. Por fim, em Sociologia, é fundamental entender a inserção do ser humano nas dinâmicas sociais contemporâneas,” aconselha Luiz Carlos Rodrigues, Consultor Pedagógico do SAS Educação e professor de História.

Linguagens e Códigos:

Língua Portuguesa: Leitura, literatura e artes.

Língua Estrangeira: Leitura e interpretação de poemas, canções e expressões artísticas.

“É fundamental focar na interpretação dos diversos gêneros textuais, na estrutura textual e na análise de discurso, além de considerar a variância linguística e a gramática. A leitura de textos poéticos e a análise de obras artísticas também são essenciais. Os alunos devem estudar áreas de maior dificuldade, realizar revisões e reservar tempo para relaxar”, aconselha Vinicius Beltrão, Coordenador de Ensino e Inovação Sênior no SAS Educação.

“Os 100 dias antes da prova são decisivos para aqueles que querem ir bem no Enem, e ainda há tempo de se preparar. É fundamental que o aluno não se desespere e não tente aprender, em poucos dias, os conteúdos de três anos.”, diz Ademar Celedônio, Diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS. “A prática intensiva de revisão e aprofundamento de conteúdos deve ser combinada com a realização de simulados de provas anteriores. E agora, no último trimestre, também é importante reservar tempo para relaxamento e resolução das principais dúvidas, diminuindo o ritmo dos estudos para clarear a mente e garantir foco e concentração”, complementa Celedônio

O SAS Plataforma de Educação investe constantemente na atualização de seus materiais didáticos, além de oferecer simulados desenvolvidos especificamente para o preparo dos alunos para o Enem, construídos para serem o mais próximo possível da prova oficial. A empresa também conta com soluções para a formação dos professores, com conteúdos exclusivos para a preparação do Enem, para contribuir que suas escolas parceiras conquistem os melhores resultados no ranking dos participantes do exame e de aprovados em universidades. Para ficar atento aos conteúdos do “SAS no Enem”, acompanhe os canais oficias da empresa pelo Site: https://saseducacao.com.br/; Facebook: www.facebook.com/SASEducacao/; Instagram: www.instagram.com/saseducacao/; e Linkedin: www.linkedin.com/company/saseducacao.