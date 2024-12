10 filmes da Netflix para assistir no Natal e aprimorar o inglês

Maratonar filmes natalinos é quase uma tradição, mas além de trazer aquele espírito festivo, essa prática pode ser um ótimo aliado para quem deseja aprimorar o inglês. Para a Bruna Kristensen, Coordenadora Pedagógica da Rockfeller Language, assistir a filmes e séries em inglês é uma forma eficaz e prazerosa de estudar o idioma.

“Ao trocar as legendas em português por legendas em inglês, ou mesmo assistir sem legendas, o estudante melhora a compreensão auditiva e amplia o vocabulário. Essa prática permite o contato com a pronúncia correta, diferentes sotaques e entonações, além de expor o aluno a expressões idiomáticas, gírias e referências culturais. Começar por títulos já conhecidos facilita o entendimento do contexto e torna o aprendizado mais natural”, orienta a especialista.

Confira uma seleção de dez filmes disponíveis na Netflix que, além de encantar, ajudam na pronúncia e compreensão do idioma.

1. A Felicidade não se compra (1946)

Um clássico drama, o filme traz a história de George Bailey, um homem que recebe a ajuda de um anjo para redescobrir o valor da vida. É uma obra atemporal, perfeita para praticar diálogos mais formais e apreciar sotaques americanos antigos. O filme traz um inglês formal dos anos 1940.

2. Um duende em Nova York (2003)

Uma comédia encantadora, o filme acompanha Buddy, um humano criado como elfo, que vai para Nova York em busca de seu pai. Repleto de cenas hilárias e diálogos fáceis, é ideal para aprender gírias e expressões coloquiais. O inglês moderno e coloquial traz toques de humor.

3. Esqueceram de mim (1990)

Uma comédia icônica, o filme conta a história de Kevin, um garoto esquecido em casa no Natal que vive aventuras ao tentar proteger sua casa de ladrões atrapalhados. É uma ótima escolha para iniciantes no inglês, com linguagem simples e situações do cotidiano. O filme apresenta um inglês fácil de compreender, com diálogos cotidianos.

4. Klaus (2019)

Uma animação emocionante, o filme narra a história de um carteiro egoísta que forma uma improvável amizade com um fabricante de brinquedos, dando origem ao mito do Papai Noel. A linguagem clara e moderna faz dele uma excelente opção para praticar inglês com pronúncia acessível.

5. O Expresso Polar (2004)

Uma aventura mágica, o filme acompanha um menino em uma jornada inesquecível a bordo de um trem para o Polo Norte. Repleto de diálogos encantadores e vocabulário variado, é ideal para quem deseja aprender termos ligados ao Natal. O filme traz um inglês com pronúncia nítida e enredo envolvente.

6. Um herói de brinquedo (1996)

Uma comédia repleta de ação, o filme segue um pai que enfrenta situações inusitadas para encontrar o presente de Natal perfeito para seu filho. A história é cativante e utiliza linguagem moderna, com sotaques variados e cenas de humor.

7. O Grinch (2000)

Uma fantasia irreverente, o filme acompanha o Grinch, uma criatura que odeia o Natal, enquanto ele planeja roubar a festividade dos habitantes de Quemlândia. Com diálogos criativos e tons teatrais, é perfeito para expandir o vocabulário de forma divertida.

8. Rudolf, a rena do nariz vermelho (1964)

Um clássico da animação, o filme narra a história da rena excluída que salva o Natal. A narrativa traz expressões tradicionais e um ritmo mais lento, ideal para quem está começando a aprender inglês. O filme apresenta um inglês formal, típico dos anos 1960.

9. Crônicas de Natal (2018)

Uma aventura cheia de surpresas, o filme acompanha dois irmãos que acidentalmente encontram o Papai Noel. Com diálogos joviais e dinâmicos, é uma excelente escolha para aprender expressões modernas relacionadas à família e aventura.

10. Um homem de família (2000)

Um drama tocante, o filme explora a vida de Jack Campbell, um executivo que descobre como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes. É ideal para ampliar o vocabulário emocional e mergulhar em diálogos intensos. O filme utiliza um inglês intenso e repleto de expressões emocionais.