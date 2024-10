10 erros mais comuns no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma verdadeira maratona de questões que exige dos alunos atenção e preparo. No entanto, a falta de cuidado com detalhes aparentemente pequenos pode levar muitos candidatos a perder pontos preciosos. Professores das áreas de Humanas, Exatas e Redação destacam os 10 erros mais comuns que, se evitados, podem fazer a diferença no resultado final.

Segundo Cristian Loch, professor de Matemática do Colégio Semeador, em Foz do Iguaçu (PR), os alunos frequentemente subestimam a importância de ler o enunciado com atenção. “A pressa em resolver a prova faz com que muitos estudantes não percebam palavras-chave como ‘aproximadamente’ ou ‘em relação a’. Essas expressões mudam completamente o que a questão está pedindo. E, mesmo dominando o conteúdo, o aluno acaba errando por pura desatenção”, afirma o professor.

Na área de Ciências da Natureza, Luis Fernando Cordeiro, professor de Física e orientador pedagógico do Curso Positivo, em Curitiba (PR), alerta que muitos alunos ignoram dicas valiosas contidas nas alternativas. “Na pressa, o aluno vai direto para o cálculo, mas, às vezes, a própria alternativa já dá pistas sobre qual caminho seguir. Nem sempre é necessário fazer todas as contas com exatidão; muitas vezes basta observar o intervalo das respostas e fazer aproximações. Isso economiza tempo e aumenta a chance de acerto”, explica.

Quando o assunto é Redação, segundo Gabriel Barbosa Felix, professor de Redação do Curso Positivo, o erro mais comum é a falta de coesão. “Muitos alunos escrevem parágrafos isolados, sem conexão entre si, o que compromete a argumentação e faz o texto perder fluidez. É essencial que o estudante faça uma transição clara entre as ideias, criando um fio condutor que amarre bem os argumentos“, explica. O especialista também alerta: “Tirando as palavras que fazem menção direta ao tema da redação, que podem ser repetidas ao longo do texto, a repetição de termos pode empobrecer a escrita”, afirma.

Evite esses erros e aumente suas chances na prova:

Ignorar palavras de aproximação

Palavras como “aproximadamente”, “cerca de” e “em torno de” são essenciais em questões de cálculo, especialmente em Matemática e Ciências da Natureza. Muitos alunos ignoram esses termos e tentam buscar respostas exatas, o que nem sempre é necessário.

Desconsiderar as unidades de medida

Em questões de Física e Química, esquecer de converter unidades, como de metros para centímetros ou de horas para segundos, é um erro comum. Esse detalhe pode comprometer toda a resolução do problema.

Não identificar o tema central da questão

Muitas vezes, os alunos tendem a seguir a ordem da questão, lendo o enunciado e depois a pergunta. “Principalmente em questões com textos maiores, orientamos a começar lendo a pergunta de fato, normalmente posicionada entre o texto e as alternativas, para depois ler efetivamente o enunciado. Assim, o aluno já sabe o que procurar no enunciado e entender o foco da questão”, sugere Cordeiro.

Erro na interpretação de gráficos e tabelas

Alguns gráficos apresentam mais de uma variável ou múltiplos eixos. A leitura incorreta desses elementos faz com que o aluno perca informações cruciais. É fundamental observar as legendas e escalas para evitar erros.

Uso inadequado de fórmulas

Na pressa de resolver rapidamente, muitos alunos aplicam fórmulas sem verificar se são adequadas à situação proposta. Revisar o enunciado antes de escolher a fórmula pode evitar erros. “Às vezes, a fórmula certa está na ponta da língua, mas o problema exige um raciocínio diferente”, esclarece Loch.

Falta de planejamento na redação

Segundo Felix, não planejar a redação leva o aluno a criar um texto confuso, sem um argumento central claro. “Sem um bom planejamento, o estudante acaba escrevendo qualquer coisa que vem à mente, e isso prejudica a qualidade da argumentação”, ressalta.

Repetição de ideias e argumentos

Outro erro comum na redação é repetir a mesma ideia várias vezes, em vez de desenvolver novos e sólidos argumentos. Isso empobrece o texto e prejudica a coesão. “É preciso uma progressão de ideias, em que cada parágrafo traga algo novo”, recomenda o professor de Redação.

Confusão com números decimais

Em questões de Matemática, confundir a posição da vírgula nos números decimais é um erro clássico, especialmente em operações com grandes números ou ao arredondar resultados.

Falta de revisão

Muitos alunos entregam a prova sem revisar as respostas, o que aumenta a chance de erros simples passarem despercebidos. “Uma segunda leitura pode ajudar a identificar erros de interpretação ou de cálculos que o aluno não percebeu inicialmente”, alerta Loch.

Gestão ineficiente do tempo

A má gestão do tempo é um dos maiores desafios para os candidatos. “O Enem é uma prova longa e cansativa. Saber quanto tempo dedicar a cada questão é essencial. Muitos gastam tempo demais em uma questão difícil e depois ficam sem tempo para as mais fáceis”, conclui Cordeiro.