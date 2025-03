10 dicas para fazer dinheiro na Páscoa

Seja para quem pretende começar um novo negócio ou para quem quer fazer uma renda extra, a recomendação é começar os preparativos com antecedência para estruturar um negócio. Com a aproximação da Páscoa, o especialista em negócios, empreendedorismo e franquias, Raphael Mattos dá 10 dicas para se planejar e preparar uma estratégia eficaz tanto para atrair e fidelizar os clientes quanto para aumentar as vendas:

1 – Tenha um portfólio bonito. Pense em uma apresentação digital de seus produtos, para isso, prepare alguns itens que pretende comercializar – ovos de chocolate, pão de mel, bolo no pote, bombons etc – com o maior capricho possível. As fotos vão fazer toda a diferença, se puder contratar um profissional para isso é o ideal.

2 – Pesquise e compre os insumos com antecedência, garantindo economia e maior poder de escolha.

3 – Busque um diferencial, conheça as tendências e avalie se vale a pena oferecer para o seu cliente. São exemplos disso, produtos com creme de avelã, leite em pó, pistache, veganos e orgânicos.

4 – Conheça quem é o seu público, de nada adianta investir em produtos que estão no hype, como veganos e plant based, se o seu público é mais popular e não tem esse perfil de consumo.

5 – Tenha variedade de produtos e valores. Assim, você pode oferecer desde grandes ovos recheados e com mais valor até presenteáveis para professores ou comércios, que podem oferecer um mimo aos seus clientes.

6 – Precifique corretamente o seu produto. Encontrar o preço ideal é um dos grandes desafios do pequeno empreendedor, devem ser levados em conta, além dos insumos utilizados, gastos com energia, água, gás e o tempo investido tanto na produção quanto em cursos e qualificação.

7 – Invista no marketing digital. Utilize as redes sociais para divulgar os seus produtos e alcançar mais público, considerando campanhas personalizadas e tráfego pago.

8 – Invista na apresentação do produto e busque fazer parcerias com o comércio local. Com o portfólio em mãos, ofereça o seu produto para escolas de educação infantil, lojas e salões de beleza, que podem presentear alunos e clientes com um ovo de pequeno tamanho.

9 – Cobre um sinal do cliente. Fundamental para encomendas e para minimizar a chance de desistência da compra ou até calo

10 – Dependendo do fluxo de encomendas – procure antecipar ao máximo com seus clientes – considere trabalhar com pequenas quantidades para pronta entrega, isso aumenta a oferta e reduz o risco de ter prejuízos.