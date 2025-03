10 dicas para estudar online e ter o máximo de aproveitamento

Nos últimos anos, a modalidade de ensino a distância (EAD) tem ganhado destaque no Brasil, oferecendo aos estudantes uma alternativa acessível e prática. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2024, cerca de 5 milhões de alunos se inscreveram nessa forma de ensino, correspondendo a 49% do total de ingressantes no ensino superior. Este aumento significativo reflete uma transformação profunda na educação brasileira.

Paulo Jubilut, fundador da plataforma Aprova Total, que se dedica à preparação para vestibulares, ressalta que “embora o ensino presencial tenha suas vantagens, a educação a distância apresenta diversos benefícios que podem tornar o aprendizado mais flexível e acessível”.

O avanço do EAD foi acentuado pela pandemia da Covid-19, que exigiu adaptações tanto por parte das instituições quanto dos alunos. Nesse contexto, desenvolveu-se a necessidade de autodisciplina e utilização eficiente das ferramentas disponíveis. “A experiência demonstrou que o ensino online é não apenas viável, mas pode ser altamente eficaz, desde que o estudante saiba como explorar suas características”, acrescenta Jubilut.

A seguir, são apresentadas algumas recomendações valiosas para os alunos maximizar seu aproveitamento nesta modalidade de aprendizagem:

Aproveite a flexibilidade de horários A principal vantagem do EAD é a possibilidade de estudar em horários que se ajustem à sua rotina. Essa liberdade permite que os alunos escolham os momentos em que estão mais alertas e focados, adaptando seus estudos às suas responsabilidades diárias. Organize o ambiente de estudo Um espaço de estudo adequado é fundamental para garantir concentração e produtividade. Escolher um local tranquilo e bem iluminado pode impactar positivamente na qualidade do aprendizado. Aproveite o acesso a conteúdos gravados As plataformas online frequentemente disponibilizam aulas gravadas, permitindo que os alunos revisitem o conteúdo quantas vezes forem necessárias até se sentirem confortáveis com o material apresentado. Estude no seu próprio ritmo No EAD, cada aluno pode progredir conforme seu próprio tempo. Aqueles que encontram dificuldades em determinados tópicos podem dedicar mais atenção a eles sem a pressão de acompanhar um cronograma fixo. Crie um cronograma de estudos Apesar da flexibilidade oferecida pelo EAD, um planejamento estruturado é crucial para garantir que todos os tópicos sejam abordados. Definir um cronograma semanal ajuda a manter o foco e evitar lacunas no aprendizado. Utilize ferramentas e recursos complementares Os cursos online oferecem diversos materiais adicionais, como apostilas e fóruns. Explorar conteúdos extras em plataformas como YouTube ou podcasts pode enriquecer ainda mais a compreensão dos temas estudados. Faça revisões periódicas A revisão regular do conteúdo é vital para fixar o aprendizado. Os alunos devem aproveitar a flexibilidade do EAD para agendar essas revisões e reforçar seu conhecimento sobre as matérias estudadas. Resolva exercícios e simulados A prática é essencial para consolidar o aprendizado. Muitos cursos disponibilizam exercícios e simulados que ajudam os alunos a identificar áreas que necessitam de mais atenção. Aproveite a monitoria e interação virtual Embora o EAD possa ser percebido como solitário, muitos cursos oferecem sessões de monitoria e fóruns de discussão. Participar dessas interações pode enriquecer o aprendizado e permitir troca de experiências entre colegas e professores. Organize seu tempo para descansos A flexibilidade do EAD também possibilita organizar pausas regulares durante as sessões de estudo. Tais intervalos são essenciais para manter a saúde mental e melhorar a retenção das informações.

Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem proativa, os estudantes podem tirar proveito das inúmeras vantagens oferecidas pelo ensino à distância, transformando essa experiência em um caminho eficaz rumo ao sucesso acadêmico.