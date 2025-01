10 dicas para começar 2025 com as dívidas quitadas

2025 já começou e com a chegada de um novo ano, também chegam novas contas a serem pagas. Atualmente, cerca de milhões de famílias brasileiras permanecem endividadas. Diante disto, é importante que a população esteja cada vez mais preparada para evitar novas dívidas e quitar obrigações do passado, que podem gerar graves consequências a longo prazo.



Dados da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor) disponibilizados pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) relataram um aumento no número de famílias endividadas no Brasil, passando de 76,6% em 2023 para 77% em 2024. Esse crescimento é atribuído ao maior uso do crédito para a realização de compras de fim de ano e das altas taxas de juros.



Segundo o educador financeiro, João Victorino, o início do ano costuma ser um momento um pouco tumultuado financeiramente para muitos brasileiros, e isso acontece porque o mês anterior (dezembro) é uma época de festas e celebrações, onde as pessoas possuem muitos gastos e costumam desembolsar altas quantias, seja com a ceia, com os presentes, com bens materiais de diferentes segmentos e com viagens em família.



Desta forma, é normal que sintam o reflexo desse comportamento em janeiro. “As pessoas precisam entender que o ideal é ter um planejamento financeiro que antecede as festas de final de ano, para que possam estar mais preparadas para os gastos que sempre acontecem nos meses seguintes e, assim, se organizarem melhor. Dessa forma, não serão tão impactadas no início do ano, tendo que arcar com diferentes dívidas logo na largada de um novo ciclo”, afirma João.



O especialista reforça a importância de todas as contas serem pagas corretamente, para que não ocorra problemas no orçamento dos meses seguintes e gere dívidas ainda maiores de serem pagas. Neste sentido, João Victorino resolveu elencar algumas dicas para ajudar os brasileiros a começarem 2025 com as dívidas quitadas e também com as suas finanças pessoais em dia:

Faça um diagnóstico financeiroAntes de tudo, é importante saber exatamente quanto você ganha, quanto gasta e quais dívidas possui. Anote todas as fontes de renda e despesas, desde as contas essenciais (como luz, água e aluguel) até os gastos variáveis (como refeições fora de casa e lazer). Esse diagnóstico permite visualizar em que pé estão as suas finanças e quais pontos precisam de ajustes. Crie um orçamento mensalCom o diagnóstico em mãos, elabore um orçamento que contemple todas as despesas fixas e variáveis, além de prever gastos sazonais (como IPVA, IPTU e matrículas escolares). Essa ferramenta ajuda a direcionar o dinheiro de forma consciente e a evitar ‘sustos’ ao longo do mês. Use aplicativos ou planilhas de controle financeiro

Ferramentas digitais são ótimas aliadas para gerenciar suas finanças. Existem diversos aplicativos e planilhas on-line que facilitam o registro de despesas e receitas, além de emitirem alertas sobre prazos de pagamentos. Isso permite uma visão mais ampla dos seus gastos e ajuda a identificar onde é possível economizar. Se você não tem familiaridade com essas tecnologias, registrar os gastos e recebimentos em um caderno também funciona. Priorize o pagamento de dívidas com juros elevadosSe há pendências com cartão de crédito ou cheque especial, foque nelas primeiro, pois costumam ter as taxas de juros mais altas. Procure renegociar o valor e as condições de pagamento, caso necessário, para reduzir o impacto no seu orçamento mensal. Evite novos parcelamentos desnecessáriosNa empolgação das festas de final de ano, muitas pessoas acumulam parcelas para meses seguintes. No início do ano, revise todas as compras parceladas e considere se novos parcelamentos são realmente necessários. Priorize pagar à vista quando possível, pois pode haver desconto, e evita futuras dívidas. Monte (ou reforce) a sua reserva de emergênciaMesmo que o início do ano seja apertado financeiramente, tente destinar uma parte da renda para a formação (ou reforço) de uma reserva de emergência. Esse valor será fundamental para lidar com imprevistos e evitar a necessidade de recorrer a empréstimos ou crédito rotativo. Estabeleça metas financeirasDefina objetivos de curto, médio e longo prazos. Por exemplo, quitar todas as dívidas em até seis meses ou juntar uma quantia para a entrada de um imóvel em cinco anos. Metas claras ajudam a manter o foco e a disciplina na hora de controlar os gastos. Invista em educação financeiraBusque livros, cursos on-line (de pessoas confiáveis, sem falsas promessas) ou conteúdos em redes sociais que possam orientar sobre planejamento e investimentos. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais fácil será tomar decisões acertadas e equilibradas para o seu bolso. Mantenha um acompanhamento contínuoNão basta criar um planejamento financeiro apenas no início do ano e deixá-lo de lado. Reserve um momento toda semana ou mês para revisar suas contas, metas e acompanhar os investimentos. Assim, você consegue corrigir rapidamente possíveis desvios e manter a saúde financeira em dia. Acompanhe os conteúdos de “A Hora do Dinheiro”

