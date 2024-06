10 destaques da semana na LALIGA EA SPORTS

Kylian Mbappé chega à LALIGA EA SPORTS

Foi anunciado esta semana que Kylian Mbappé jogará pelo Real Madrid na próxima temporada. O atacante francês está deixando o Paris Saint-Germain neste verão e se juntará aos campeões espanhóis e europeus, assinando um contrato de cinco anos.

RCD Espanyol conquista uma vitória importante nos playoffs da LALIGA HYPERMOTION

Os playoffs da LALIGA HYPERMOTION começaram neste fim de semana, e o RCD Espanyol deu um grande passo em direção à final ao vencer por 1-0 fora de casa contra o Real Sporting de Gijón. O gol de Javi Puado aos 88 minutos trouxe confiança para a equipe catalã, que jogará em casa na próxima partida.

Tudo igual entre Real Oviedo e SD Eibar

A outra semifinal dos playoffs da LALIGA HYPERMOTION terminou sem gols entre Real Oviedo e SD Eibar no primeiro jogo realizado no Estadio Carlos Tartiere. A partida de volta estará bem equilibrada em Ipurua, no meio da semana.

A nova temporada da LALIGA EA SPORTS começará em 16 de agosto

O presidente da LALIGA, Javier Tebas, confirmou esta semana que a temporada 2024/25 da LALIGA EA SPORTS começará no fim de semana de 16, 17 e 18 de agosto. Será a 94ª edição da principal divisão do futebol espanhol.

A nova bola PUMA ORBITA é revelada

A PUMA e a LALIGA apresentaram a nova bola oficial ORBITA para a temporada 2024/2025. Com um design que usa as cores corporativas da LALIGA como base e as transforma incorporando elementos de pop-art, street art e graffiti, a nova bola é uma explosão de cores e visuais.

Joan Laporta fornece uma atualização sobre o Spotify Camp Nou

É esperado que o FC Barcelona retorne ao Spotify Camp Nou no meio da temporada 2024/25. Segundo o presidente do clube, Juan Laporta, o time continuará jogando no Estadi Olímpic em Montjuïc até dezembro ou janeiro, quando as reformas estão previstas para finalizar.

Saiko é o novo patrocinador master do Granada CF

Foi divulgado que o famoso músico espanhol Saiko será o novo patrocinador master do Granada CF. A decisão do clube espanhol de se juntar a superestrela, que é fã do clube, é um tipo de patrocínio pioneiro e único no mundo do futebol.

Jogadores da LALIGA marcam nos amistosos de preparação para a Euro 2024

Vários amistosos foram realizados nesta semana entre seleções internacionais, antes da Euro 2024, e diversos jogadores da LALIGA marcaram nessas partidas. Na seleção da Espanha, Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, foi o destaque ao marcar um hat-trick na vitória por 5-0 sobre Andorra e outro gol na vitória por 5-1 contra a Irlanda do Norte.

Rubén Castro anuncia sua aposentadoria

A lenda da LALIGA, Rubén Castro, está oficialmente aposentando suas chuteiras. Ele realizou 717 aparições na primeira e segunda divisão do futebol espanhol durante sua carreira, mais do que qualquer jogador na história, jogando por clubes como Real Betis e UD Las Palmas.

Valencia CF vence o último torneio LALIGA FC FUTURES

O XXXI Torneio Nacional LALIGA FC FUTURES foi realizado nesta semana, e o Valencia CF venceu a competição de futebol juvenil. Os jovens do Los Che venceram seus colegas do Sevilla FC na final no Estadio de la Cerámica.