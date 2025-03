10 alimentos poderosos para um dia cheio de energia e disposição

Os alimentos são fontes de nutrientes e energia, mas enquanto alguns deixam aquela sensação de peso no estômago, outros têm propriedades que potencializam a disposição.

Essa energia é liberada na corrente sanguínea na digestão. Após a liberação de insulina pelo pâncreas, as células transformam a glicose em energia. Devido à comunicação entre o cérebro e o intestino, é possível identificar se a comida foi capaz de energizar ou não.

Por isso, é importante selecionar os alimentos certos, especialmente para quem segue agendas agitadas e cheias de afazeres.

Café é sinônimo de energia?

Antes de falar sobre os alimentos, vale mencionar que a bebida é o antídoto para a exaustão. A cafeína é uma substância relacionada ao impulsionamento de energia, mas especialistas dizem que muita gente toma café de maneira errada.

Segundo o site médico Medinet Bogotá, 90% das pessoas acordam com a sensação de cansaço porque não sabem beber café adequadamente. Os principais erros são as quantidades e os horários de consumo.

A partir do momento em que ativa o sistema nervoso central, a cafeína também afeta o sistema cardiovascular, provocando a alta dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. É por isso que o excesso de café pode causar taquicardia e palpitações.

Já os efeitos do café duram de quatro a nove horas. Dependendo do horário que alguém ingere cafeína, a dificuldade para dormir e o cansaço generalizado podem se tornar problemas que comprometem o bem-estar.

Para evitar que isso aconteça, recomenda-se tomar café apenas nas primeiras horas da manhã, banindo qualquer consumo após as 14h. Assim, o organismo tem tempo o suficiente para metabolizar a cafeína antes da hora de dormir.

Alimentos que aumentam a energia

Alguns alimentos são altamente recomendados para proporcionar o boost de energia necessário para encarar um dia cheio. Veja a seguir!

1 – Proteínas

No geral, as proteínas – sejam de origem animal ou vegetal – são ótimas fontes de energia

Como o café da manhã é a primeira refeição do dia, é importante que ele seja composto por alimentos que sustentem até o almoço. Comer um bife logo pela manhã, no entanto, não é o ideal.

Algumas opções de proteína são mais adequadas ao desjejum, como queijos (branco, ricota, cream cheese, parmesão…), tofu, carnes embutidas (presunto, peito de peru, mortadela…), ovos, frango desfiado e vitaminas de frutas com leite de vaca ou de vegetais.

Aos adeptos do whey protein, vale tomar um shake proteico no café da manhã ou incorporá-lo nas receitas.

2 – Arroz integral

As fibras do arroz integral ajudam a regular o açúcar no sangue, estimulando o equilíbrio de energia para as tarefas do dia a dia.

3 – Banana

Queridinha dos frequentadores de academia que buscam pela hipertrofia (aumento dos músculos), a banana é uma ótima alternativa de energia.

Isso acontece porque a fruta é uma fonte riquíssima de potássio, carboidratos e vitamina B6.

4 – Chá verde

Muitos não sabem, mas o chá verde contém cafeína. Os níveis são inferiores ao café e do chá preto, mas ainda é uma boa alternativa para proporcionar energia.

É possível beber até quatro xícaras ao longo do dia. Como a quantidade de cafeína não é tão alta, o chá verde não costuma interferir no sono, mas é melhor evitá-lo próximo às horas de dormir.

5 – Batata

Os carboidratos são os principais responsáveis pela energia da batata. As vitaminas C e B6, positivas para o sistema nervoso, aumentam a produção de neurotransmissores, o que também pode melhorar o ânimo.

6 – Batata-doce

Outro alimento popular entre os praticantes de atividades físicas, a batata-doce conta com boas taxas de carboidratos.

Da mesma forma, as fibras demoram mais tempo para serem digeridas, o que aumenta a saciedade e a disposição.

7 – Gengibre

O gengibre é composto por bioativos (6-gengirol e 8-gengirol) que contribuem para o fornecimento de energia.

Com isso, ajuda a controlar o sono e ainda atua nas funções cognitivas, como a melhora de concentração e a manutenção da memória.

8 – Chocolate

O chocolate (principalmente o amargo) tem gordura, cafeína e teodromina, que colaboram com o humor e a energia mental.

Ao auxiliar o metabolismo, esses compostos podem diminuir o sono e aumentar a disposição.

9 – Laranja

O estresse oxidativo (desequilíbrio entre a quantidade de antioxidantes e a produção de radicais livres) pode intensificar o cansaço.

Senso assim, os antioxidantes da laranja têm o potencial de diminuir os sintomas da fadiga.

Os carboidratos e açúcares da fruta também ajudam a repor energia.

10 – Tapioca

Rica em carboidratos de rápida absorção, a tapioca é muito indicada para a reposição energética.

É por isso que a tapioca é um ótimo prato para o café da manhã, para o momento pós-treino e nos dias de exaustão física em geral.