10.000 pessoas curtiram no domingo (10) o Festival Gastronômico de Nova Odessa

Cerca de 10.000 pessoas pelo recinto do Festival Gastronômico do Dia das Mulheres em Nova Odessa, na tarde e noite do último domingo (10/03), encerrado com o inédito show de Paulo Ricardo na cidade. Promovido pela Prefeitura, o evento de valorização dos food trucks, feirantes, lanchonetes e restaurantes da cidade foi considerado um grande sucesso, agradando o público de toda a região. O público contou com mais de 50 opções gastronômicas.

“É um prazer estarmos mais uma vez participando de um lindo evento promovido pela Prefeitura. Podermos atender pessoas que valorizam nosso Comércio, assim como a administração municipal, para a gente é sempre uma grande honra”, comentou Bruna Walder, do food truck TJ Sobre Rodas.

“Queremos agradecer todo o pessoal da Prefeitura para nos dar essa oportunidade de participarmos hoje desse maravilhoso evento. Ficamos muito gratos a todos”, completou Cláudia Marcella, d’A Fábrica de Hamburguer.

“Estamos no Mês das Mulheres e Meninas. E, conversando com o Paulo Ricardo, conseguimos remarcar o show dele para este mês. Parabéns a todas as mulheres, guerreiras, batalhadoras. Esse mês, e este dia, é uma homenagem a todas vocês”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Estamos trazendo mais cultura, lazer e diversão para nossas famílias, para nossas crianças, e isso não tem preço. E fomentando o nosso Comércio. Mas a nossa gestão, minha e do meu grande amigo Leitinho, também tem trabalhado muito nas áreas prioritárias, como Saúde, Segurança, Educação e Desenvolvimento”, emendou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

“Essa festa tem um significado muito importante para o Comércio da cidade. São quase 60 operações, pequenos empreendedores do município, e isso não acontecia antes. Mas desde o início do mandato do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho, definimos que nossos comerciantes iriam poder trabalhar em todas as festas e feiras da cidade. Isso beneficia nosso Comércio e faz girar a roda da nossa Economia”, acrescentou o secretário de Desenvolvimento, Rafael Brocchi.

“Queria agradecer o prefeito Leitinho pela confiança. Mais um evento de grande porte entregue com sucesso de público e com muitos elogios nas redes sociais. É um prazer enorme fazer parte disso tudo. Obrigado a todos que nos ajudaram a tornar isso possível, todas as pastas que trabalharam em conjunto e aos que prestigiaram também. E nosso próximo evento é o retorno da encenação da Paixão de Cristo, no dia 30/03”, finalizou o assessor de Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Camargo.

Atuaram na realização do Festival Gastronômico equipes do Departamento de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Diretoria de Comunicação, Diretoria de Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, GCM (Guarda Civil Municipal), Setor de Fiscalização de Trânsito, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outros – além das equipes de segurança do recinto, palco e som.