1 pessoa morre a cada 3 horas no Brasil: saiba o motivo

Uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho a cada 3 horas no Brasil. O dado alarmante é parte de um levantamento realizado pelo Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, que reuniu dados no país entre 2012 e 2022.

Ainda, foram registrados pelo menos 7 milhões de acidentes de trabalho nesse período, o que representa um incidente com trabalhador registrado sob o regime CLT a cada 51 segundos.

Ainda que a legislação preveja uma série de maneira de proteger os trabalhadores, os índices ainda são altos. Campanhas de conscientização e capacitação são essenciais para reduzir esses números, ajudando a construir ambientes de trabalho mais seguros e eficientes.

Quais são as principais causas de acidentes de trabalho no Brasil?

De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, entre 2016 e 2022, o Brasil registrou 15,9 mil mortes decorrentes de acidentes de trabalho. O levantamento revela um aumento alarmante de 25,4% nos óbitos durante esse período. Em 2016, foram contabilizadas 2.265 mortes, número que subiu para 2.842 em 2022, o último ano com dados consolidados.

A falta de equipamento de proteção individual e o cansaço e o estresse do trabalhador em razão de rotinas de trabalho com ritmo intenso estão entre as principais causas de acidentes de trabalho no Brasil.

Ainda, é possível mencionar a falta de capacitação e treinamento, negligência às normas de segurança e desrespeito às condições de trabalho como outros fatores predominantes. Muitas empresas não investem em prevenção e essa “economia” acaba cobrando um preço alto em médio e longo prazo.

Como consequência, os acidentes de trabalho levam a lesões e problemas de saúde, impactos psicológicos e na qualidade de vida, além da perda de renda do trabalhador, o que pode levar à desestruturação familiar e ao isolamento social.

Prevenção de acidentes de trabalho: boas práticas para adotar

Para obter melhores resultados na prevenção de acidentes de trabalho, há diversas ações práticas que podem ser tomadas. Programas de treinamento e capacitação dos trabalhadores devem estar no topo da lista das suas ações. Veja 10 dicas para minimizar problemas:

Programas de treinamento e capacitação:

Todos os funcionários devem receber treinamento adequado sobre segurança no trabalho, incluindo o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs), procedimentos operacionais seguros, reconhecimento de riscos e medidas preventivas.

Identifique e avalie os riscos:

Realize análises regulares de riscos para identificar perigos potenciais no ambiente de trabalho é fundamental. Isso inclui avaliar condições físicas, químicas, biológicas e ergonômicas que possam causar acidentes.

Implemente medidas preventivas:

Com base na avaliação de riscos, implemente medidas preventivas como melhorias nos processos de trabalho, instalação de proteções físicas, sinalização adequada, controle de substâncias perigosas, entre outras ações.

Faça manutenção preventiva:

Mantenha equipamentos, máquinas e instalações em boas condições de funcionamento por meio de manutenção regular e preventiva. Isso ajuda a evitar falhas mecânicas que possam resultar em acidentes.

Use de equipamentos de proteção individual (EPIs):

Forneça e exija o uso correto de EPIs adequados para cada função e ambiente de trabalho. Garanta que os trabalhadores estejam treinados na utilização e cuidados com os EPIs, especialmente se houver possibilidade de redução de riscos com máquinas e equipamentos industriais.

Promova de uma cultura de segurança:

Incentive uma cultura organizacional onde a segurança seja prioridade. Isso inclui engajamento da alta administração, participação ativa dos trabalhadores na identificação de riscos, e incentivos para práticas seguras.

Estabeleça uma comunicação eficaz:

Estabeleça canais de comunicação claros para relatar incidentes, condições inseguras e sugestões de melhoria. Garanta que todos os funcionários saibam como e a quem reportar questões de segurança.

Investigue incidentes:

Realize investigações completas de todos os incidentes e acidentes de trabalho para identificar suas causas subjacentes. Depois, use essas informações para implementar medidas corretivas e preventivas eficazes.

Tenha programas de Saúde Ocupacional:

Promova a saúde e o bem-estar dos trabalhadores por meio de programas de saúde ocupacional, exames médicos periódicos e intervenções para prevenir doenças relacionadas ao trabalho.

Mantenha monitoramento e revisão contínua:

Monitore regularmente os indicadores de segurança, revise políticas e procedimentos e ajuste as práticas conforme necessário para garantir que permaneçam eficazes e atualizadas.

Lembre-se: As vítimas de acidentes de trabalho têm diversos direitos garantidos pela legislação trabalhista. A lista inclui itens como estabilidade provisória, auxílio-doença acidentário, reabilitação profissional, indenização por danos morais e materiais e custeio de despesas médicas e hospitalares. Além disso, casos mais graves podem resultar em aposentadoria por invalidez.

Logo, é de suma importância evitar ao máximo que acidentes de trabalho aconteçam tanto para evitar problemas na vida de um colaborador (principalmente se o acontecimento poderia ser evitado), como na imagem da empresa. Segurança é tudo!