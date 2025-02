1° Encontro de Cardgames do ABC acontece neste fim de semana no Atrium Shopping

Os fãs de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic e One Piece têm um motivo especial para visitar o Atrium Shoppinghttps://abcdoabc.com.br/santo-andre-tem-evento-mistico-gratuito-que-reune-oraculos-terapias-e-produtos-esotericos/ neste fim de semana. No sábado (15) e domingo (16), acontece o 1º Encontro de Card Games do ABC, que reúne jogadores, colecionadores e apaixonados pelo universo dos TCGs para participarem de competições, negociações e aprendizado. O evento ocorre na Praça de Alimentação – Piso 2, das 12h às 20h, com entrada gratuita.

A programação conta com uma área de troca e venda de cards e acessórios, onde os colecionadores podem negociar e expandir suas coleções, além de uma sessão de avaliação de cartas por especialistas que identificam raridades e valores de mercado. Os visitantes podem ainda conferir uma exposição de cartas raras e exclusivas, participar de torneios de Yu-Gi-Oh! e testar seus decks na área de jogo For Fun.

Quem deseja aprender mais sobre estratégias, regras e segredos dos jogos pode aproveitar as aulas gratuitas de One Piece Card Game e Yu-Gi-Oh!, além de receber dicas sobre negociações na mesa de estratégias de trocas e negociações.

O Atrium Shopping também oferece diversas outras atrações para todos as idades, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

ServiçoEvento: 1° Encontro de Cardgames do ABC no Atrium Shopping

Data: 15 e 16 de fevereiro

Horário: 12 às 20h

Local: Praça de Alimentação – Piso 2

Entrada: Gratuita

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais