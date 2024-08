03/08 – Pré-lançamento de “As Rimas de Julia” na Livraria da Vila – Lorena em São Paulo

A Livraria da Vila em São Paulo será o palco do emocionante pré-lançamento do livro “As Rimas de Julia”, uma obra sensível e tocante escrita por Julia Nomura, uma jovem autora de apenas 12 anos. O evento está marcado para o dia 03 de agosto de 2024, das 15h às 18h, na Alameda Lorena, 1501, Jardim Paulista.

“As Rimas de Julia” surgiu de uma ideia simples e carinhosa da mãe de Julia, que, junto com uma professora, decidiu reunir cartões de aniversário, cartinhas e cadernos da pequena escritora. Essa coletânea de escritos capturou as reflexões de Julia durante sua infância, dos 7 aos 11 anos, refletindo sobre as mudanças culturais, a pandemia e o período pós-pandemia. Julia, foi alfabetizada em Bento Gonçalves, guarda com carinho memórias de sua infância no Rio Grande do Sul, uma fase descrita por ela e sua família como “feliz, divertida e segura”.

Julia se inspira em autoras renomadas como Ana Maria Machado, Cecília Meireles e Ruth Rocha, que ajudaram a moldar suas habilidades de leitura e escrita. “As Rimas de Julia” é uma coleção de poemas e pensamentos que exploram o imaginário de uma menina descobrindo o mundo e suas emoções.

Expectativa para o Pré-lançamento:

“Estamos extremamente empolgados para o pré-lançamento de ‘As Rimas de Julia’. É um momento muito especial para Julia, que colocou sua alma em cada poema. Esperamos que os leitores se conectem com as emoções e experiências que ela compartilha em seu livro”, comenta a mãe da autora, Priscila Nomura.

Lançamento oficial e sessão de autógrafos na Bienal do Livro:

Julia Nomura estará presente na Bienal do Livro para o lançamento oficial de “As Rimas de Julia”, no estande da editora Appris, corredor B87. A sessão de autógrafos será no dia 08 de setembro às 13h, onde os leitores terão a oportunidade de conhecer a jovem autora e adquirir um exemplar autografado.

O que elas dizem sobre “As Rimas de Julia”

Thaís Oyama, Jornalista:

Thaís Oyama destaca a conexão única entre Julia e sua poesia, ambas alegres, amorosas e inteligentes. Ela descreve como Julia transforma momentos cotidianos em versos cativantes, desde o borbulhar de comida até a visão de uma gatinha. Thaís também menciona a sensibilidade de Julia ao abordar temas como a saudade e a perda, ilustrando sua maturidade poética mesmo em tenra idade.

Roberta Fernandes, Educadora Pedagogia Waldorf:

Roberta Fernandes reflete sobre o primeiro encontro com Julia, descrevendo-a como uma jovem brilhante que se destaca por sua coragem e amor pela poesia, mesmo durante os desafios da pandemia. Roberta ressalta como Julia expressa seu afeto através de poemas ilustrados, e elogia sua capacidade de tocar o coração dos leitores com simplicidade e pureza, abordando temas como amizade e o cotidiano com uma perspectiva genuína e encantadora.

Lauren Copat Poletto, Professora, Psicopedagoga e Escritora:

Lauren Copat Poletto compartilha sua experiência de acompanhar o crescimento de Julia, especialmente durante a alfabetização. Ela enaltece a habilidade de Julia em transformar suas observações e sentimentos em palavras doces e acessíveis. Lauren reconhece a musicalidade e o talento de Julia na escrita, ressaltando como suas poesias genuínas prometem cativar e envolver os leitores com criatividade e sinceridade.

“As Rimas de Julia” já está disponível no site da editora Appris, nas principais livrarias e em diversos marketplaces.

Siga Julia no Instagram para mais atualizações: @julia_nomura_arts

Tarde de autógrafos com Julia Nomura autora de “As Rimas de Julia”

Data: 03 de agosto de 2024

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Alameda Lorena, 1501 – Jardim Paulista

São Paulo – SP